"Ya aburre con el tema de su mamá": fans tunden a Gala Montes por hablar de la pelea con su madre en LCDLF

Durante el primer programa de La Casa de los Famosos México segunda temporada, Gala Montes, una de las participantes más polémicas habló del conflicto que vive con su madre actualmente, sin embargo, a internautas ya no les gustó que trajera el tema nuevamente y se le fueron con todo dese el primer episodio.

Gala Montes fue anunciada como una de las 15 participantes del reality show y en su presentación con las demás celebridades no pudo evitar mencionar el tema personal que vive, también aprovechó para dedicar unas emotivas palabras a sus compañeros en la primera noche juntos en la casa.

La actriz indicó que le daba mucho gusto compartir la residencia con todos y también compartió con ellos que entró a la casa para olvidarse de una situación personal muy difícil por lo que estaba agradecida de la oportunidad que le dieron para entrar al programa en este momento de su vida.

A su vez, señaló que sufre de ansiedad por lo que pidió a sus compañeros ayudarla a sentirse mejor cuando tenga algún episodio dentro de la casa. Finalmente expresó que el ingreso de cada una de las personalidades al reality era por algo, probablemente refiriéndose a lo viral que se hizo al revelar el conflicto con su madre.

El momento de la presentación de Gala se ha hecho viral en TikTok, donde internautas han reaccionado a las palabras de la también cantante asegurando que solo quiere crear controversia y es lo único que generará en el programa. También indican que el conflicto con su mamá pudo haber sido una estrategia para darse a conocer y ganar popularidad.

"La verdad esa mujer solo busco controversia para su entrada. No se me hace una persona real", "Seguramente se va a poner a pelearse con su mamá para dar controversia", "Qué raro que dijo eso de su mamá justo antes de entrar al programa, yo no le creo", "Ella es de las primeras que va a salir", escribieron cibernautas.