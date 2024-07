VIDEO: Gala Montes le roba un beso a Bárbara Islas: "Ni Katy Perry pudo"

La polémica continúa para Gala Montes poco antes de su entrada a “La Casa de los Famosos México”, pues todo indica que se ha sumado un pleito más a su vida personal tras destapar el supuesto romance que sostenía con Bárbara Islas. Y es que a través de TikTok la actriz compartió un video en el que le roba un beso a su excompañera de escena, pese a que ella negó que existiera algo más que una amistad entre ellas en plena entrevista.

Gala Montes le roba un beso a Bárbara Islas

A través de su cuenta de TikTok, Gala Montes compartió un video de lo que parecía un divertido trend junto a Bárbara Islas hablando de un beso entre amigas. Aunque Islas se mostró dispuesta a simular el acercamiento entre ellas, fue la actriz quien no dudó en aprovechar el momento y robarle un beso a su amiga que, entre risas y nerviosa, de inmediato hizo un gesto de desaprobación con la mano.

Gala Montes le roba un beso a Bárbara Islas luego de que ella negara su romance. Foto: IG @galamontes

“Quisiera ser Bárbara Islas”, “Ni Katy Perry pudo y viene Gala a aplicarte”, “En la mente de Bárbara empezó a sonar ‘I kisded a girl’”, “Las amigas que se besan son la mejor compañía”, “Y todavía Bárbara la niega”, “Amo esta amistad”, “Yo siempre lo supe”, “Yo quiero ser amiga de Gala”, “Ni Katy se atrevió a tanto”, “Para reforzar la amistad”, “Que hermosas las dos” y “Bellísimas mujeres”, fueron algunos de los comentarios.

Críticas a Gala Montes tras destapar romance con Bárbara Islas

Durante una reciente entrevista en “La Casa de los Famosos México”, Gala Montes reveló que durante las grabaciones de la telenovela “Vivir de amor” surgió una conexión especial con Bárbara Islas iniciando así un romance entre ellas. Contrario a la felicidad que externó la actriz, Islas se mostró confundida por la declaración y negó que existiera algo más que una amistad entre ellas.

Señalan a Gala Montes de forzar a Bárbara Islas a "salir del clóset". Foto: IG @galamontes

En redes sociales fans criticaron a Gala Montes y la acusaron de forzar la salida “del clóset” de Bárbara Islas, algo ante lo que la actriz no se quedó callada y arremetió contra quien fuera su amiga por haber negado lo que hubo entre ellas: “Yo jamás haría algo que la perjudicara como ventilar cosas tan personales y difíciles de contar. Yo como bisexual profesional sé lo duro que es y me costó mucho hacerlo, por eso fue algo consensuado”.

En una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, Montes se dijo decepcionada de Bárbara Islas y dio por terminada su amistad: “Estoy super enojada porque no me gusta que me expongan así ante la comunidad, yo no saqué a nadie del clóset (…) Nuestra amistad ya valió, yo no quiero ser amiga de alguien así, mucho menos novia, pero a mí no m e vas a dejar en ridículo”.