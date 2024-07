Ana Bárbara habría ganado la demanda contra su hermano por "Fruta prohibida", revela Gomita

“La Casa de los Famosos México” inició su segunda temporada en medio de una fuerte controversia por las declaraciones de algunos participantes, como Gomita quien aseguró que Ana Bárbara había ganado el pleito legal que sostenía desde hace un año con su hermano, José Francisco Ugalde, por la autoría de varias canciones, entre éstas “Fruta prohibida”.

Pleito legal por las canciones de Ana Bárbara

La polémica por algunas canciones de Ana Bárbara comenzó con las declaraciones de José Manuel Figueroa, pues aseguró que él fue el autor de “Fruta prohibida” y se la regaló a la cantante cuando tuvieron un romance. El hijo de Joan Sebastian puntualizó en que no buscaba regalías por el tema, tan sólo deseaba reconocimiento: “Siempre va a ser de ella, fue y será para ella, pero quiero el reconocimiento de la autoría”.

Sigue leyendo:

Capi Pérez comenta en vivo de LCDLF para llevarse fans a transmisión de La Academia: "se están agarrando"

Shanik revela el motivo por el que José José no se presentó a la presentación de su último disco: "estaba pedísimo"

José Francisco Ugalde demandó a su hermana por la autoría de algunas canciones en 2023. Foto: IG @anabarbaramusic

A la polémica por la autoría de las canciones se sumó José Francisco Ugalde, quien en 2023 comenzó un proceso legal contra su hermana por “Fruta prohibida”, “Y lo busqué” y “Niña mimada” que, según señaló, las compusieron cuando vivían juntos y ella no sabía tocar la guitarra.

El hermano de la “Reina Grupera” también culpó a la pareja de la cantante, Ángel Muñoz, de ser el responsable del distanciamiento de Ana Bárbara con su familia y de la cancelación de su visa. Ante esto, la compositora decidió tomar acciones legales y demandó a Francisco Ugalde por violencia intrafamiliar.

Ana Bárbara demandó a su hermano por violencia intrafamiliar. Foto: IG @anabarbaramusic

“Toda violencia intrafamiliar que ha existido y ejercicio el señor José Francisco Ugalde, su hermano, en contra de ella por comentarios, insinuaciones, por toda la denostación que ha sufrido históricamente, no solamente comentarios en medios de comunicación, sino también mensajes directos o publicaciones”, dijo el abogado Guillermo Pous sobre la denuncia de Ana Bárbara.

Ana Bárbara habría ganado demanda contra su hermano

De acuerdo con lo revelado por Gomita a los participantes de “La Casa de los Famosos México”, Ana Bárbara habría ganado la demanda por la autoría de la canción “Fruta prohibida”. Hasta el momento la cantante no ha dado declaraciones al respecto, pues desde que comenzó el proceso legal decidió mantener los detalles alejados de los reflectores.

“Ganó la demanda de una canción. Le ganó a su hermano, es que resultó que… Me dijo que tenía luz verde para que no vaya a decir mi amiga que qué mala onda, me marcó muy contenta (…) Me dijo que le ganó, pero no sólo a él, a José Manuel Figuera”, dijo la influencer.