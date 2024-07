Shanik revela el motivo por el que José José no se presentó a la presentación de su último disco: "estaba pedísimo"

Shanik reveló el motivo por el que José José no se presentó a la presentación de su disco IG: josejoseoficial

José José fue uno de los grandes exponentes de la música en México y de habla hispana. Su voz, su forma de cantar y las canciones que interpretaba lo llevaron a robarse el corazón del mundo entero a lo largo de los años. En esta ocasión no se va a hablar sobre la historia de una de sus canciones o alguna anécdota bonita que vivió el 'Principe de la canción', sino de la vez que los periodistas lo cubrieron por no acudir a la presentación de su último disco.

La encargada de revelar la anécdota en la que los reporteros que acudieron a la fiesta para la presentación del último disco de José José fue Shanik Berman, quien explicó con lujo de detalle como se vivió el momento en el que les indicaron que el cantante no se iba a presentar y que esperaban que lo ayudarán evitando decir que no había ido a la fiesta debido a que se encontraba en estado de ebriedad.

El motivo por el que José José no se presentó a la presentación de su disco

La integrante de La Casa de los Famosos México 2 acudió al podcast de 'Este es mi desmoder' para hablar de algunas anécdotas y momentos que ha vivido a lo largo de su carrera cubriendo el mundo del espectáculo. Shanik no dudó en recordar el día que fue a la fiesta de la presentación del último disco del 'Principe de la canción', pero el protagonista de la fiesta nunca llegó. Su equipo de trabajo le expresó a los asistentes que no dijeran que José José no se había presentado por estar borracho.

"Cuando José José llegaba pedísimo... Un día era la presentación de su último disco y no llegó. Le hicieron una fiesta, casi parecía una boda y no llegó de la pedes. Y nos pidieron a todos los periodistas, y estábamos todos: 'se lo suplicamos que no pongan que no llegó por pedo'", dijo Shanik para comenzar su relato.

Shanik contó la historia en el podcast de Vidal (IG: shanikberman)

El tema siguió y la periodista le preguntó a Rodrigo Vidal cuántos periodistas habían escrito sobre la ausencia de José José para la presentación de su último disco por estar en un estado inconveniente. La participante de LCDLFM le dejó claro que ninguno porque el cantante siempre fue bueno con los medios y siempre se detenía para hablar con ellos. Era la forma en la que le podían corresponder a tantos años de buen trato.

"¿Cuántos crees que publicaron que no llegó?... Ninguno", dijo Shanik. Rodrigo contestó: "Lo respetaron". La periodista no se quedó callada y explicó el motivo por el que nadie dijo nada. "Porque siempre, desde que empezó hasta que terminó, pedo, no pedo, con pedos o sin pedos; se paraba y tenía la cortesía de contestarte", terminó el relato Shanik