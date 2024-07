Briggitte Bozzo se salió de su casa a los 17 años luego de que su padrastro golpeara a su mamá

La nueva temporada de "La Casa de los Famosos México" comenzó y una de las participantes que más ha robado cámaras es la influencer, Briggitte Bozzo, gracias a las declaraciones que ha brindado sobre su vida personal. Ahora la joven reveló el motivo que la llevó a salirse de su casa a sus 17 años de edad.

Desde los primeros días de competencia la creadora de contenido ha protagonizado fuertes pláticas con sus compañeros para hablar de su vida privada y sus inicios en la industria del entretenimiento. Su reciente plática con la periodista de espectáculos, Shanik Berman, ha sido uno de los momentos más duros dentro de LCDLF México.

Sigue leyendo:

Potro Caballero vs Irina Baeva: "Es una sangrona y a la gente no le cae bien"

Hace unas horas la actriz y bailarina, Briggitte Bozzo volvió a dar de qué hablar dentro de "La Casa de los Famosos México" después de hablar de la complicada adolescencia que tuvo debido a los problemas que tenía su mamá con su entonces pareja sentimental. La periodista Shanik Berman fue la encargada de "sacarle" toda la información.

Frente a las cámaras la protagonista de telenovelas como "Papá a toda madre", "Señora acero" y "Silvana sin lana" dijo que a los 17 años tomó la decisión de salirse de su casa. La joven reveló que la pareja sentimental de su mamá no le caía bien, por lo que determinó salirse de la propiedad que compartían.

"Me salí de mi casa a los 17. Soy muy independiente, mi mamá tenía una pareja en ese momento, no me caía bien", dijo.