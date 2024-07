En redes comparan la boda de Irina Baeva y Gabriel Soto con la de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez: “Las bodas de luz no valen”

Tanto Irina Baeva como Gabriel Soto están en el ojo del huracán porque su separación no sólo es mediática, sino que está llena de contradicciones: mientras la actriz rusa, de 31 años de edad, asegura que no dio su consentimiento para emitir el comunicado de la separación, el actor mexicano, de 49 años, publicó el escrito, indicando que ambos estuvieron de acuerdo con esto. Adicionalmente, la protagonista de “Aventurera” reveló que sí se casó con su ahora expareja, quien, por su parte, expuso que no hubo tal boda.

Dónde fue la boda de Irina Baeva y Gabriel Soto

“El 27 de marzo de 2024 nosotros nos casamos. La hicimos (la boda )en Acapulco, en la casa que Gabriel tiene ahí. La hicimos en un círculo muy íntimo”, detalló la protagonista de “Vino el amor” en exclusiva para la revista HOLA! al hablar de la nupcia que no tuvo validez oficial, ya que sólo se trató de un evento significativo. Posteriormente, este mismo medio difundió las fotos y un video de la boda, de modo que el actor, quien es protagonista de la obra de teatro “El precio de la fama”, subrayó que sólo se trató de una sesión de fotos.

Comparan la boda de Irina Baeva y Gabriel Soto con la boda falsa de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez

Ante las posturas contrarias de Irina Baeva y Gabriel Soto, en redes sociales numerosos usuarios han externado que la boda de los famosos se parece a la boda falsa que tuvieron los actores Victoria Ruffo y Eugenio Derbez en 1991. La boda del comediante mexicano, de 62 años, y la aclamada actriz mexicana, también de 62 años, ganó revuelo en su momento y en años posteriores por un motivo legal: una demanda.

“Le pasó lo que a Victoria (Ruffo) con Eugenio (Derbez)” y “fue boda al estilo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, ”expusieron usuarias de X al hablar de la boda de Irina Baeva y Gabriel Soto.

Victoria Ruffo se fue en contra de su ex y padre de su hijo José Eduardo Derbez, ya que lo demandó por daño moral por la boda falsa. En tanto, Eugenio Derbez se mantuvo al margen y fue recientemente que en entrevista con Yordi Rosado que destacó que tanto él como su expareja acordaron celebrar su unión de manera significativa con una “fiesta de disfraces tipo boda”, así que rentó un salón en un hotel y tuvieron como menú pizzas y hamburguesas.

Debido a esto, en redes sociales hay quienes indican que “las bodas de luz no valen”, de modo que algunos usuarios le aconsejan a Irina Baeva dejar ir a Gabriel Soto. “Ya ven por qué es bueno firmar un papel y no hacer bodas ficticias”, “eso no vale, es de kínder” y “para qué se ridiculiza, ese hombre no vale nada”, comentaron personas en X, red antes llamada Twitter, ante la boda de Irina Baeva y Gabriel Soto.

“Las bodas de luz y energía no valen para las leyes”, agregó en X otra persona luego de que Irina Baeva aseguró que sí se casó con Gabriel Soto.

Otras personas expresaron que la boda de Irina Baeva y Gabriel Soto fue de “kermés”, mientras que otras indicaron que esto pasa “cuando las IA se toman en serio”. Asimismo, indican que a la actriz rusa “le dieron atole con el dedo y se lo creyó”.