Filtran las fotos inéditas de la romántica boda de Irina Baeva y Gabriel Soto en Acapulco

Aunque todo parecía haber terminado entre Gabriel Soto e Irina Baeva tras el comunicado publicado en redes sociales por el actor confirmando su ruptura, la actriz rusa dio su versión en la que contradice las declaraciones de su expareja y asegura que sí hubo una boda entre ellos. Para sustentarlo se filtraron fotografías inéditas del romántico enlace ocurrido en Acapulco, en éstas la también modelo luce un elegante vestido de novia.

Filtran fotos de la boda entre Irina Baeva y Gabriel Soto

La protagonista de “Aventurera” se ha convertido en blanco de ataques por su ruptura con Gabriel Soto, ante esto no dudó en dar declaraciones al respecto y aseguró que el comunicado del actor la tomó por sorpresa ya que había sido publicado sin su consentimiento. Además, la actriz asegura que sí llegó al altar con el actor y el enlace ocurrió en marzo pasado en la casa que él tiene en Acapulco.

Sigue leyendo:

Gabriel Soto e Irina Baeva terminan: revelan que una mujer está detrás de la "crisis" que vive el actor

Tunden a Gabriel Soto y Cecilia Galliano por su presunto romance y surge la frase “era una estrategia para la obra”

“Hicimos una ceremonia, una boda, una ceremonia espiritual. La hicimos en Semana Santa en Acapulco en la casa que tiene Gabriel ahí. Nosotros tomamos esta decisión, nos casamos de esta forma, fue algo importante, simbólico, muy íntimo con la gente más cercana”, dijo la actriz en entrevista para la revista Hola!

De acuerdo con la actriz, entre los invitados a la boda estarían las hijas de Gabriel Soto, Elissa y Alexa, fruto de su matrimonio anterior con Geraldine Bazán. “"Las niñas, la familia de Gabriel, la más cercana, su primo con su familia y tres amigos de mis más cercanos amigos estuvieron ahí también conmigo. Se compartió con nuestras familias, con mis papás, con mi hermana, con ellos, con la familia de Gabriel”.

Irina Baeva señaló que el siguiente paso en su relación era la boda por el civil, aunque ya existían planes al respecto aún tenían que solucionar detalles relacionados con su nacionalidad: “Se había hablado con una jueza, se hizo todo el procedimiento, porque realmente un poco burocrático es el proceso para los extranjeros (…) Toda la documentación, todo este proceso se había iniciado”.

Irina Baeva planeaba formar una familia con Gabriel Soto

La actriz de “Vino el amor” aseguró que tenía planes de formar una familia con Gabriel Soto, incluso, de tener hijos en común ya que era un sueño que tenía Irina Baeva: “Fue una de las cosas que hablamos desde el inicio la relación, porque la gente que me conoce sabe que yo soy la persona más familiar".

"Claro que yo me veía como mamá, por supuesto, y es mi sueño ser mamá en algún momento cuando Dios me dé esa bendición, espero que me la dé. Y sí, lo habíamos comentado, a pesar de que Gabriel ya tiene dos hijas que definitivamente son parte de la familia, bueno, están con nosotros siempre. Entonces, sí habíamos hablado de tener nosotros también un hijo en un futuro”, añadió a Hola!.