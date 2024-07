Niurka Marcos reacciona a la separación de Irina Baeva y Gabriel Soto: “Siempre ha sido muy picaflor”

La ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva sigue dando de qué hablar, pues las versiones de los actores sobre el fin de su relación se contradicen dando pie a una nueva polémica. Esta vez fue Niurka Marcos quien habló al respecto y no dudó en enviarle un consejo a la actriz rusa, así como a Geraldine Bazán que recientemente dio declaraciones sobre el noviazgo de su exesposo.

Niurka Marcos habla de la ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva

La vedette cubana ha sido una de las principales detractoras de Irina Baeva por su desempeño en “Aventurera”, obra musical que Niurka Marcos también protagonizó en el pasado. Ante esto, no pudo evitar ser cuestionada sobre el escándalo que ha generado la ruptura de la actriz rusa con Gabriel Soto en medio de fuertes rumores de infidelidad por parte del actor.

Irina Baeva negó haber aprobado el comunicado sobre su ruptura publicado por Gabriel Soto en redes sociales. Foto: IG @irinabaeva

“Gabriel quiso ser un caballero y no dejarla como que él la dejó en un momento tan difícil para ella de polémica y de no aceptación de la audiencia, yo creo que el gesto de Gabriel fue muy bonito, muy caballeroso. No la dejó sola, la incluyó en una decisión de el término de su relación, si ella no lo quiso valorar o no se está comportando de manera agradecida, pues eso responde a cómo se está sintiendo”, dijo la vedette en un encuentro con los medios retomado por De la Rosa TV.

La llamada “Mujer escándalo” también habló sobre los rumores que han rodeado a Gabriel Soto sobre infidelidad, aún antes de Irina Baeva: “Siempre ha sido muy picaflor y ha tenido romances por aquí y por allá (…) Gabriel Soto está muy bueno, puede comerse a la que quiera y es su ped*, también es bronca de quien se lo quiera aguantar”.

Niurka Marcos aconseja a Irina Baeva dejar "Aventurera". Foto: IG @niurka.oficial

Niurka envía consejo a Geraldine Bazán

Geraldine Bazán señaló hace algunos años a Irina Baeva de ser la tercera en discordia en su matrimonio con Gabriel Soto, por ello, la actriz reaccionó con una fuerte indirecta ante la ruptura de los actores: “Era algo que ya sabíamos. No lo sospechaba, lo sabía”. Además, durante su participación en "La Casa de los Famosos" dio detalles sobre la infidelidad del galán de telenovelas con la actriz rusa.

Ante los comentarios de la actriz, Niurka Marcos no dudó en enviarle un consejo, pues, asegura, podría no haber sido la única infidelidad de Gabriel Soto durante su matrimonio: “Geraldine ya debería pasar esa página porque se está viendo… hay más cul** en la vida. ¡Ya, mujer! Ya deja ese tema”.