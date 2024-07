Luis Ángel Robelo, amigo de "La Venenito", denunció el secuestro de su amigo tras el asesinato de su padre y hermano

La transmisión en vivo de Luis Ángel Robelo en su cuenta de TikTok el pasado fin de semana conmocionó a sus seguidores, pues entre lágrimas el influencer denunció el asesinato de su padre y su hermano. Además de exigir justicia por sus familiares, en el clip se escucha que el también colaborador de “La Venenito” denunciaría el secuestro de uno de sus amigos.

Luis Ángel Robelo denunciaría el secuestro de su amigo

Los hechos ocurrieron la tarde del sábado 20 de julio en el municipio de Encarnación de Díaz en Jalisco, durante la transmisión Luis Ángel Robelo muestra por un momento los cuerpos de su padre y su hermano mientras relata entre lágrimas lo ocurrido. En este instante se escucha al influencer denunciar lo que podría ser el secuestro de uno de sus amigos.

Luis Ángel Robelo habría denunciado durante su transmisión el secuestro de uno de sus amigos. Foto: IG @robeloangell

“No, no, no, no, no. Se llevaron a mi amigo, se llevaron a mi amigo. No, no, no, quiero justicia. Mataron a mi papá y mi hermano. No me importa, los mataron, los mataron, mataron a Manuel”, se escucha al creador de contenido relatar entre lágrimas lo que habría ocurrido. Hasta el momento ni Robelo ni autoridades han dado información al respecto.

La Fiscalía de Jalisco emitió un comunicado en el que señalan que ya se realizan “indagatorias para capturar a quien o quienes resulten responsables de la muerte de dos hombres”.

Luis Ángel Robelo envía mensaje tras el asesinato de su padre y hermano

Tras lo ocurrido “La Venenito” compartió un mensaje a través de su canal de difusión donde pidió respeto a su amigo: “Está pasando un muy mal momento. Acaba de perder a su papá y hermano, tengan un poquito de respeto, los amo. Yo voy a estar apoyando a Robelo en todo momento y pido apoyo”.

Por otra parte, Luis Ángel Robelo agradeció las muestras de apoyo con un mensaje compartió a través de sus historias en Instagram donde confirmó que ya se realiza una investigación: “Jamás pensamos pasar por este dolor tan grande y mirar a nuestra madre destrozada, por esa razón les pide tengan piedad con sus palabras hacia mi familia ya que siempre hemos sido personas de trabajo honesto”.