"Los mataron": famoso tiktoker amigo de "La Venenito" transmite en VIVO el asesinato de su papá y hermano

El famoso tiktoker Luis Ángel Róbelo ha preocupado a sus millones de seguidores, luego de que compartió un fuerte video en sus redes sociales, en el que se le ve llorando por la muerte de sus familiares. En la grabación, la cual fue transmitida en directo, el creador de contenido apareció entre lagrimas asegurando que habían asesinado a su padre y a su hermano, todo esto mientras mostraba a los cuerpos tendidos sobre el asfalto.

Fue el pasado 20 de julio que el creador de contenido realizó la polémica grabación en vivo, donde se le escucha llorando y gritando por sus familiares, quienes supuestamente fueron asesinados de forma violenta. Sin entrar en detalles, el creador de contenido compartió que sus familiares habían sido encontrados sin vida en lo que parece ser una vivienda. No obstante, se desconoce en qué estado ocurrieron los hechos, así como el móvil del presunto homicidio.

Tiktoker graba en vivo el asesinato de su padre y hermano

El tiktoker grabó la muerte de sus familiares. Foto: @TuTiaSandra

"No, no, no, no, no... Se llevaron a mi familia, mataron a mi papá y a mi hermano... no me importa, ¡los mataron, los mataron!... mataron a Manuel", se oye decir al influencer mientras graba la escena del crimen y llora por la muerte de sus familiares. De igual manera, en la grabación se escucha a una mujer advirtiéndole al tiktoker que no puede grabar los cadáveres, ni la escena del crimen, ya que los cuerpos aún se encontraban descubiertos sobre el pavimento.

En el video se ve que el creador de contenido fue auxiliado por otras personas, quienes trataron de brindarle apoyo en los difíciles momentos que estaba enfrentando. Antes de finalizar el video, se ve que Luis Ángel soltó su celular al piso, mientras recibía un abrazo. Otra persona que estaba en la escena recogió el celular y terminó la grabación en directo, la cual fue seguida por miles de seguidores del influencer, quien es conocido por participar en videos de comedia.

Seguidores de Luis Ángel lamentaron el doble homicidio

El influencer suma más de un millón de seguidores en redes sociales. Foto: @robeloangell

Tras la grabación, Luis Ángel no ha difundido nueva información sobre lo que sucedió con sus familiares, por lo que únicamente se sabe que fueron asesinados. En redes sociales, los seguidores del influencer lamentaron los hechos violentos y le han dejado emotivos mensajes al tiktoker: "mucha fuerza en este duro momento"; "mis condolencias"; "siento mucho lo de tu familia"; "que Dios te de resignación", han sido algunos de los comentarios que ya tienen sus fotografías.

Cabe mencionar que la madre de Luis Ángel también falleció. Según otro video de su cuenta de Instagram, la mujer perdió la vida el 13 de junio de 1998. En 2023, el creador de contenido compartió un emotivo video donde se le ve limpiando la tumba de su madre, esto en compañía de sus amigos cercanos, entre ellos "La Venenito".