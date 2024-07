Luis Ángel Robelo comparte emotivas FOTOS junto a su papá y hermano asesinados: “dime que es mentira"

Luego de que el tiktoker Luis Ángel Robelo compartió un desgarrador video documentando el asesinato de su padre y hermano, el creador de contenido preocupó a sus millones de seguidores en redes sociales, quienes se mostraron preocupados por el estado de salud del famoso influencer. Ahora, a un día de que se dieran a conocer los hechos, el joven ha reaparecido en redes sociales y compartió un desgarrador mensaje para despedir a sus seres queridos.

Aunque Luis Ángel Robelo ha permanecido alejado de las redes sociales, utilizó su cuenta oficial de Instagram para recordar a sus seres queridos. Fue el pasado 20 de julio cuando el creador de contenido compartió un inquietante video en vivo, en el que apareció llorando por el asesinato de su padre y hermano; en la grabación, el influencer se mostró entre lágrimas, clamando justicia por el crimen en contra de sus familiares: "se llevaron a mi familia, mataron a mi papá y a mi hermano... no me importa, ¡los mataron, los mataron!... mataron a Manuel" se le escucha decir.

Tiktoker se despide de su padre y hermano con canciones

Así se despidió el tiktoker de sus seres queridos. Foto: @robeloangell.

Tras el inquietante video en vivo, Luis Ángel Robelo se alejó de sus redes sociales, pero regresó a su cuenta de Instagram para despedirse de su hermano y de su padre, quienes fueron asesinados en Jalisco. En una historia, el creador de contenido subió una imagen con su hermano, la cual fue acompañada con la canción "Dime mentiras", de Carla Morrison. En la canción se escuchan estrofas como: "dime que todo es mentira, que todo es solo es una pesadilla, que no estoy sola y no te has ido de mi vida. Dime que sigues aquí”.

De igual manera, el influencer subió una fotografía en compañía de su padre, la cual fue acompañada por la canción "Pa", de la artista argentina TINI. En la melodía se escuchan estrofas como: "hoy tengo un nuevo miedo que antes no tenía. Fue un mes de marzo, dijeron que te perdía. Taba a tu lado, pero ya falta me hacías. Juro por Dios, decirte adiós no me salía".

Luis Ángel pide justicia para sus familiares

El hermano del creador de contenido también murió. Foto: @robeloangell.

Sobre el doble homicidio de los familiares de Luis Ángel Robelo, la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, el pasado 20 de julio, en punto de las 17:00 horas, se reportaron detonaciones de arma de fuego a la calle Morelos Norte, de la colonia San Antonio, de la Delegación San Sebastián, en la demarcación ya señalada.

"Policías municipales que fungieron como primeros respondientes se trasladaron al lugar de los hechos, donde confirmaron la localización de dos hombres con aparentes heridas por arma de fuego, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes confirmaron que ya no contaban con vida. El Ministerio Público y efectivos de la Policía de Investigación arribaron al sitio y comenzaron con las primeras pesquisas para esclarecer el hecho y capturar a quienes resulten responsables", detalló la dependencia en un comunicado oficial.