BTS: Jikook está de regreso y enloquece al ARMY con su primera serie juntos, ¿dónde podrás verla?

Jimin de BTS está a unas semanas de lanzar su segundo álbum como solista "MUSE", al igual que sus compañeros seguirá con su promoción individual mientras están en el servicio militar obligatorio, además, el grupo dejó preparadas varias sorpresas para sus fans durante su ausencia.

Y es que aún falta un año para que BTS vuelva a reunirse por completo y retomar su carrera como grupo. El primer en ser dado de alta fue Jin, quien ya planea lanzar un nuevo disco, programas e incluso fue elegido para portar la antorcha olímpica en París 2024. J-Hope solo tiene que cumplir con otros 3 meses más en el ejército para volverse a reunir con sus fans.

Por lo mientras, el ARMY celebró el FESTA 2024, el aniversario once de BTS, se espera que para el 2025 retomen sus actividades con nueva música y una gira mundial

Pero antes de que Jimin de BTS realice el lanzamiento de MUSE, el ARMY fue sorprenda con un misterioso teaser junto a Jungkook de un proyecto que se estrenará en agosto.

"Are you sure?", la nueva serie de BTS con Jungkook y Jimin

Jimin y Jungkook de BTS son una de las amistades y duplas favoritas de las fans del grupo, pues a lo largo de su carrera han sido muy unidos y, aunque muchas ansían el debut de una subunidad del grupo, los idosl lanzarán su primera serie juntos en streaming.

A través de las redes sociales se reveló el primer póster de "Are you sure?" la serie de Jimin y Jungkook de BTS que podrás ver a partir del 8 de agosto en Disney Plus. El programa tendrá ocho episodios y retrata los viajes que realizaron en Japón, Jeju y Nueva York.

Jimin y Jungkook en Disney Plus Foto: Twitter BTS

"Are you sure?" mostrará el viaje de Jungkook y Jimin mientras acampan, dan un viaje por canoa y disfrutan de la vida nocturna y de ir de compras en estas ciudades.

