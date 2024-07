"Tenía muerte cerebral": El milagro de BTS, joven logra despertar del coma gracias a sus canciones

BTS es uno de los grupos más famosos del K-Pop a nivel mundial, a lo largo de su carrera han recibido grandes reconocimientos. Recibieron la medalla al mérito cultural por parte del gobierno surcoreano, representaron a Corea del Sur ante la ONU y han sido embajadores de la UNICEF.

Además, la revista TIME los consideró los líderes de la siguiente generación. Además, las canciones de BTS han retratado temas como la adolescencia, depresión, amor propio, incluso han incluido movimientos de baile en lenguaje de señas. Su música ha sido reconocida incluso por los GRAMMYs, pues recibieron dos nominaciones por primera vez para un artista coreano.

Algunos expertos han calificado algunas canciones de BTS por las referencias literarias que incluye en sus letras o videos, incluso el segundo álbum en solitario de RM ya es considerado uno de los mejores del 2024 por la revista Rolling Stone. Hace poco, la leyenda Diana Ross declaró que es fan de "Standing next to you" de Jungkook, también sus temas han sido incluidos en una playlist de la NASA, demostrando su gran talento.

Ha sido justamente su música la que ha hecho historia en el K-Pop, pero también la que ha sido capaz de salvar la vida de sus fans, literalmente. Mionna, una joven de 14 años logró sobrevivir gracias a las canciones de BTS.

Mionna, la joven de 14 años que despertó de un coma gracias a BTS

Aunque es común que los fans externen que gracias a BTS u otros artistas han salvado su vida, ninguna como la historia de Mionna Johnson, una niña de 14 años que logró sobrevivir en 2021 gracias a la música del grupo. A través de un video de HumanKind, un segmento de un noticiario de Estados Unidos, las fans conocieron la historia de esta ARMY.

Mionna era una adolescente que sufrió una malformación arteriovenosa, condición que afectó los vasos sanguíneos de arterias y venas del cerebro y la circulación de oxígeno. Los médicos la diagnosticaron con muerte cerebral, incluso fue sometida a 5 cirugías para salvarle la vida, pero si despertaba había posibilidades de que quedara paralizada del cuello para abajo y sin poder respirar por sí sola.

Sin embargo, tras 119 días en el hospital, Mionna logró despertar, su madre explicó que todos los días ponía canciones de BTS mientras bailaba y colocaba el celular junto a su oreja, pues ella confiaba que volvería a la normalidad.