Exconductora de Venga la Alegría que abandonó el matutino para seguir sus sueños ahora triunfará en serie de Televisa

Tras renunciar a Venga la Alegría fin de semana para cumplir su sueño de ser actriz, Sofía Aragón triunfará en una nueva serie de televisión que promete ser muy exitosa, pero esta vez ya no será dentro de las filas de TV Azteca sino en la televisora de la competencia.

La exreina de belleza era una de las conductoras más queridas de Venga la Alegría en su edición de fin de semana, sin embargo, contó que lo que hacía realmente no era lo que soñaba, por lo renunció de la noche a la mañana al programa para perseguir su verdadera meta y más de dos años después al fin la consiguió.

Seguir leyendo:

Laura G se sincera sobre su salida de "Venga La Alegría" y asegura que ya no estaba cómoda: "el programa que teníamos antes ya no era"

Venga La Alegría Fin de Semana: filtran la lista de los conductores que saldrán, así quedará el elenco

Sofía Aragón será parte del elenco de “Oríllese a la orilla”, serie que será continuación de “40 y 20” de Televisa. Aunque la conductora no ha dado muchos detalles al respecto, en sus redes sociales ha promocionado el proyecto al mencionar que “ya casi se estrena” y está muy emocionada.

Aunque inició como modelo, carrera que la hizo concursar en Miss Universo obteniendo un segundo lugar, su verdadero sueño era ser actriz, sin embargo su camino se dirigió hacia la conducción pero no era a lo que quería dedicarse toda su vida, así que sin más dejó el mañanero.

En 2022 inesperadamente Sofía salió del elenco de Venga la Alegría Fin de semana que en ese entonces compartía créditos con Olga Mariana, Alana Lliteras, Alex Sirvent y Gaby Ramírez, pero les anunciaron que vendrían cambios y ella decidió adelantarse a cualquier noticia por lo que tiempo después se sinceró y contó los verdaderos motivos de su salida.

“Decidí, hace aproximadamente medio año, renunciar a la televisión para poder perseguir mi sueño de actriz, y aunque muchos me decían que estaba loca que no soltara esto hasta que no tuviera algo seguro dentro de la actuación, yo decidí soltarlo a full y perseguir mi sueño y creer en ello”.