Laura G se sincera sobre su salida de "Venga La Alegría" y asegura que ya no estaba cómoda: "el programa que teníamos antes ya no era"

Venga La Alegría es uno de los matutinos más importantes de la televisión mexicana y tras años al aire es normal que se presentan algunos cambios en sus protagonistas; uno de los más impactantes ocurrió el 28 de julio de 2023, es decir, hace casi un año cuando los conductores del programa se despidieron de Laura G, quien voluntariamente decidió salir para iniciar nuevas etapas en su vida y darle mayor protagonismo a su vida como madre de familia.

Entre lágrimas los conductores y amigos de la periodista la despidieron del programa. Aunque mucho se rumoreó sobre su salida del programa, lo cierto es que ella misma aclaró que quería dedicarse únicamente a su programa de radio y así poder disfrutar más de su familia y de sus hijos. Ahora, en una reciente entrevista con Anette Cuburu, Laura G reveló más detalles al respecto, entre ellos que el matutino de TV Azteca dejó de ser lo que era y ya no se sentía cómoda allí.

Recordó las grandes amistades que hizo en el programa. (Foto: IG @lauragii)

Laura G revela que salió de "VLA" porque el matutino perdió su esencia

La exconductora de Venga La Alegría fue la invitada en Anetteando y allí habló sobre su vida personal y proyectos, pero también recordó que abandonar el matutino de TV Azteca fue una de las mejores decisiones que ha tomado, pese a lo difícil que le resultó hacerlo. Además, reveló que en sus semanas posteriores a su salida se enfrentó a un duelo de perder su trabajo y dejar de ver a sus compañeros del programa.

"Pasó que, yo siento, el Venga (La Alegría) que teníamos antes ya no era. Se había acabado, se habían ido todos mis amigos y de repente era una lucha del por qué, qué está pasando que ya no están con los que nos reíamos carcajadas y entonces decía 'no sé'. Hubo un momento en el que yo decía 'extraño a mis amigos, extraño lo que era antes, ya no estoy cómoda, ya me voy'. Tal cua", confesó.

Así la despidieron hace casi un año. (Foto: IG @lauragii)

¿Por qué Laura G se fue de Venga La Alegría?

Desde el 2023 que Laura G abandonó Venga La Alegría confesó que era por motivos personales y para poder pasar más tiempo con su familia; sobre ello, ahora dijo a Anette Cuburu que incluso después de renunciar se dio cuenta de lo mucho que había sacrificado por el programa. Y es que en una ocasión encontró una nota de su esposo, Nazareno Pérez Brancatto, confesando que le frustraba no poder irse con su familia.

"Iba en la mañana al programa y después iba a Polanco de tres a cuatro. Entonces ya terminaba de ver a mis hijos, ni me despertaba con ellos y los terminaba de ver a las 5:30 de la tarde, para que se durmieran a las siete. Siempre tenía que hacer muchos malabares y dije no. Algo estoy haciendo mal; con el dolor de mi corazón, doy de baja la tele por este momento", dijo sobre su descanso.

No descartó regresar a la televisión. (Foto: IG @lauragii)

Aunque confesó que en este momento no tiene claro qué es lo que va a realizar después de este descanso de la televisión, Laura G dejó la puerta abierta a un posible regreso a algún programa; sin embargo, éste tendrá que ajustarse a sus tiempos e intereses actuales.

