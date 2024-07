Laura Bozzo calla a Mauricio Barcelata: filtran video que muestra la verdad tras su discusión en VLA

El pasado miércoles 3 de julio los seguidores del matutino "Venga La Alegría" fueron testigos de un polémico momento protagonizado por los conductores Laura Bozzo y Mauricio Barcelata, quienes colaboraron en la sección "Tu verdad o la mía".

En plena transmisión en vivo la famosa nacida en Perú y el conductor de televisión se robaron todos los reflectores al tener una fuerte discusión que afortunadamente no pasó a mayores o al menos así lo revelan las imágenes que público más tarde el matutino del Ajusco.

Hace unos días los seguidores de "Venga La Alegría" fueron testigos de la primera polémica protagonizada por Laura Bozzo, quien se integró a las transmisiones el pasado lunes 1 de julio. La exparticipante de "MasterChef Celebrity México" se lanzó contra su nuevo compañero, Mauricio Barcelata.

Resulta que al finalizar la sección Laura Bozzo estaba hablando y Mauricio Barcelata la apoyó para decir una información. En ese momento la peruana le reclamó por interrumpirla, pero el conductor reaccionó de mejor manera pues solo se limitó a decirle que "no podía" creer lo que estaba sucediendo.

"¿Por qué me interrumpes, por qué me interrumpes?" y "No puedo creerlo", fueron los mensajes que intercambiaron.