"¿Por qué me interrumpes?": Laura Bozzo estalla contra Mauricio Barcelata y lo enfrenta en Venga la Alegría

En el tercer día de estrenarse como conductora de Venga la Alegría, Laura Bozzo ya tuvo su primer enfrentamiento con uno de los conductores del programa. La conductora peruana estrenó sección en el matutino llamada "Tu verdad o la mía" donde debatirá diversos temas con expertos.

La llegada de Laura Bozzo a TV Azteca ha generado una ola de criticas por parte de televidentes e internautas, pues aseguraron que no era el "tipo de presentadora" que debería estar en un programa donde se supone debe predominar la alegría, pues la conductora es conocida por su humor ácido e irreverencia y es precisamente lo que ha demostrado en sus primeros programas en vivo.

Internautas aseguraron que no era el "tipo de presentadora" que debería estar en un programa donde se supone debe predominar la alegría | Foto: Instagram @vengalaalegria

Laura Bozzo estalla contra Mauricio Barcelata en su tercer día como conductora de Venga la Alegría

Durante la emisión del miércoles, Laura Bozzo debutó en su sección "Tu verdad o la mía" y el tema fue 'mitos y realidades de la magia blanca y brujería'. En la mesa de debate estuvieron de invitados algunos expertos, así como su compañero, el conductor Mauricio Barcelata, quien desde el inicio de la charla se declaró escéptico en temas religiosos y de ocultismo.

Por su parte, la presentadora mencionó ser muy devota a Dios por lo que defendió sus creencias en todo momento. Sin embargo, al pasar los minutos, durante el debate se encendieron los ánimos y con tono molesto y desesperado, enfrentó a Barcelata diciéndole que qué pensaba después de haber escuchado las historias de los invitados, pero ahí no terminó el desplante, luego estalló contra él por interrumpirla cuando estaba hablando.

"¿Por qué me interrumpes, por qué me interrumpes?", dijo en un tono muy furiosa a lo que Mauricio contestó con cierto hartazgo "Ay Lura no puedo creerlo".

"Qué bajo ha caído el programa", dicen los fans de VLA tras llegada de Laura Bozzo

Desde que se anunció el ingreso de Laura al programa matutino, internautas no han dudado en reaccionar con total sinceridad en que no están de acuerdo en que ella sea la nueva presentadora, pues han mencionado que la señora es muy irrespetuosa, gritona y con un carácter que no le agrada a mucho.

En el Instagram de Venga la Alegría, los usuarios defendieron a Mauricio por el gesto "tan grosero" que le hizo Bozzo al conductor, por lo que volvieron a decir que saquen a Laura de VLA, incluso mucho amenazaron con dejar de ver el programa y otros señalaron que esta decisión llevaría al programa a fracasar.

"Qué bajo ha caído el programa", "Será imposible que esto avance, el carácter de Laura es así", "Muy mal que entrara esa señora al programa es una lástima, nada que sumar y si mucho que restar", "No entiendo la necesidad de tanto griterío en un programa de televisión", fueron algunos comentarios de redes sociales.