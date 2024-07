Gala Montes confiesa ser bisexual y suma acusaciones contra su mamá al decir que es homofóbica

Gala Montes no se quedó callada ante las polémicas declaraciones de su mamá, Crista, y a través de redes sociales compartió un video en el que, entre lágrimas, hace diversas acusaciones en su contra. Entre éstas aquella en la que la señala de ser homofóbica, algo que habría generado conflictos en su familia ya que tanto la actriz como su hermana son bisexuales.

Gala Montes señala a su mamá de ser homofóbica

La actriz de “Vivir de amor” respondió entre lágrimas a las declaraciones de su mamá en las que habla de su distanciamiento y que la despidió como su mánager luego de 18 años. Al respecto, la joven actriz puntualizó en que su madre se habría beneficiado durante ese tiempo de las ganancias que obtenía por su trabajo ya que ella se encargaba de cubrir los gastos de su casa.

Gala Montes revela ser bisexual y señala a su mamá de ser homofóbica. Foto: IG @sargentomatute

Gala Montes culpó a su mamá de la depresión y ansiedad que sufre, además de acusarla de extorsionarla desde octubre de 2023 cuando decidió independizarse. La actriz también indicó que Crista Montes habría provocado conflictos entre hermanas y que algunos de los problemas que tuvieron estaban relacionados con su sexualidad, ya que tanto ella como su hermana son bisexuales.

“Esa también es otra cosa que le cuesta trabajo entender, también por eso me salió de mi casa, porque quería vivir mi sexualidad como yo quisiera. Y mamá, tienes dos hijas muy inteligentes, muy bisexuales, por cierto, las dos. Vamos a seguir viendo nuestra vida y vamos a seguir trabajando duro y nada ni nadie me va a detener”, dijo.

Madre de Gala Montes niega ser homofóbica

Ante la polémica generada, Crista Montes publicó una serie de videos en Instagram que más tarde eliminó en los que asegura haber sido agredida físicamente por sus hijas y amenazó con publicar las pruebas que tiene sobre ello. Además, la mujer negó ser homofóbica y dijo que esa declaración de su hija fue una estrategia para poner a la comunidad LGBT en su contra.

“Yo no sabía, ni sé, que es bisexual porque es lo que me están diciendo. No estoy en contra de la comunidad gay, no me importa la gente que se enamore de otra persona, no estoy en contra. No es que esté en contra que sea homosexual, no estoy en contra, eso lo están haciendo para ponerlos en mi contra y ganarse a la comunidad, ¿creen que soy tonta? No, no soy tonta”, dijo Crista Montes.