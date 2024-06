Alejandro Fernández reacciona a la polémica por su ajustado pantalón: "¿Por qué se fijan en eso?"

Aunque Alejandro Fernández sigue brillando sobre el escenario no ha evitado que la polémica opaque algunos de sus conciertos, tal y como ocurrió con uno de los más recientes en California en el que dio de qué hablar por su revelador vestuario de cuero. Ante el alboroto que se generó en redes sociales entre sus fans, el cantante no dudó en responder con un contundente mensaje que dejó clara su incomodidad.

Alejandro Fernández reacciona a polémica por su vestuario

En un encuentro con los medios, el intérprete de “Nube viajera” no evitó ser cuestionado sobre el incidente con su revelador traje de charro diseñado en cuero con el que mostró de más durante uno de sus conciertos. Y es que el momento se hizo viral de inmediato provocando gran alboroto entre quienes lo llenaron de piropos y aquellos que lo criticaron por usar un vestuario tan ajustado.

Alejandro Fernández responde a polémica por su ajustado pantalón de cuero. Foto: IG @alexoficial

“Se me hace una violación para mí, o sea, de verdad los voy a demandar a todos. ¿Por qué se fijan en eso? Si lo hubiera querido enseñar lo hubiera sacado”, dijo molesto el cantante sobre su vestuario dejando ver que nada cambiará al respecto durante sus conciertos. Aunque esto es algo que agradecen algunas fanáticas, para otros se trató e algo incómodo y así lo externaron en redes sociales.

¿Qué ocurrió con el vestuario de Alejandro Fernández?

Hace tan sólo unos días “El Potrillo” se presentó en el Festival de Música La Onda de Napa Valley, California, donde consintió a sus fans al cantar “De qué manera te olvido”. Sin embargo, la interpretación pasó a segundo plano debido a que su vestuario le hizo una mala jugada y debido a lo ajustado mostró de más haciendo uno de los pasos sobre el escenario.

El clip, compartido en TikTok por el usuario “Tamayoff”, se hizo viral de inmediato y los comentarios no se hicieron esperar entre quienes resaltaron el atractivo físico del cantante y aquellos que dejaron comentarios negativos por su atuendo y lo incómodo que pudo haber sido para aquellos que estaban en primera fila.

“Eso está más apretado que mi situación económica”, “Aquí todas las que nos iremos juntas al infierno”, “¿Apoco él canta la de ‘Labios compartidos’?”, “Después de esto, ¿de qué manera te olvido?”, “Yo no puedo comentar porque la risa no me deja”, “¿Quién más hizo zoom?”, “Mis ojos no escucharon lo que mis oídos vieron con el zoom”, “A eso se le dice ‘cantar a calzón quitado’” y “Es un gran artista y admiro sus grandes logros”, fueron algunos de los comentarios.