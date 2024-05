Alejandro Fernández anuncia problemas de salud y pospone concierto en Sonora: "me puedo lastimar y dañar una cuerda"

Alejandro Fernández realizó un importante anuncio tras cancelar una fecha de concierto en Hermosillo, Sonora, esto por problemas relacionados a su salud y que lo obligaron a aplazar la fecha de presentación para no agravar sus actuales malestares relacionados a una gripe común- Pese a ello, el intérprete de "Más no puedo" ofreció sus más sinceras disculpas para el público que lo esperaba en el recinto.

"Me puedo lastimar": Alejandro Fernández pospone concierto en Sonora por problemas de salud

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el cantante compartió un comunicado en el que reveló que por causas de fuerza mayor relacionadas a su estado de salud, se vio obligado a cancelar una presentación en Hermosillo, Sonora, donde el público ya lo esperaba con ansias. Al tratarse de una cuestión de salud, "El Potrillo" también ofreció una disculpa a sus fans, para ello posteó un video dando más detalles de la situación a la que se enfrenta.

Así dio el anuncio. (Foto: IG @alexoficial)

Con las primeras palabras con las que se acercó a su público, Alejandro Fernández explicó que en años de carrera jamás le había ocurrido algo como esto y precisamente por eso quiso darles explicaciones a sus fans. Detalló que desde hace unos días presenta una gripe esto por los cambios constantes de temperatura a los que se enfrenta en cada destino que ya lo llevó a enfermarse y a estar sin tos.

Si bien, ofreció un show en el mismo estado y aún con problemas de salud, ahora que todo empeoró, llegó el momento de descansar y recuperarse para pronto reprogramar la fecha. "Me dolía muchísimo la garganta y efectivamente, traía una laringitis, una infección muy fuerte y lamentablemente tuvimos que posponer el concierto", dijo.

Fans y cercanos, como su novia, le desearon una pronta recuperación. (Foto: IG @alexoficial)

Por ahora se le pidió mantener un reposo de cinco días y así no tener mayor problema ni dañar su voz. Finalmente, Alejandro Fernández ofreció las gracias por la comprensión, pues añadió: "me puedo lastimar, me puedo dañar una cuerda". Tras su comunicado, "El Potrillo" recibió muchos comentarios de apoyo y deseando una pronta recuperación.