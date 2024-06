Ruben Cerda es hospitalizado, ¿cuál es su estado de salud hoy viernes 28 de junio?

La mañana de este viernes 28 de junio, se dio a conocer que el querido actor Ruben Cerda se encuentra hospitalizado, la noticia la confirmó él mismo a través de una entrevista vía virtual que le realizaron en un programa matutino, en donde asegura que le está echando ganas para pronto salir del nosocomio.

De acuerdo con lo que compartió se sabe que fue el pasado 26 de junio, cuando Rubén Cerda comenzó a experimentar fuertes dolores abdominales, lo que lo llevó a buscar atención médica inmediata, el actor compartió detalles sobre su condición y el procedimiento al que fue sometido.

El actor fue hospitalizado de emergencia.

Foto: IG @ruben_cerda_oficial

¿Qué le pasó a Ruben Cerda y por qué está hospitalizado?

Como lo mencionamos anteriormente, Rubén Cerda relató durante una entrevista que le realizaron en Venga la Alegría que durante la tarde del 26 de junio, un dolor abdominal intenso lo obligó a trasladarse al hospital. "Me empecé a sentir muy mal. Fue un dolor abdominal muy fuerte, por lo cual ingresé al hospital en la madrugada del día de ayer", explicó el actor. Tras una evaluación médica, los doctores determinaron que tenía una obstrucción intestinal, una condición que requería intervención quirúrgica inmediata.

La cirugía, realizada para aliviar la obstrucción, fue un éxito. "Me intervinieron quirúrgicamente por una obstrucción abdominal. Afortunadamente, no pasó a mayores. No hubo necesidad de cortar la parte del intestino que eclosionó", detalló Cerda. Esta noticia trajo un gran alivio tanto para el actor como para sus seguidores, quienes estaban preocupados por la gravedad de su condición.

Tras la cirugía, Rubén Cerda se encuentra en proceso de recuperación en el hospital. Aunque la intervención fue exitosa, el actor mencionó que está experimentando dolor debido a la manipulación de sus órganos durante la operación.

"Lo que tengo es que manipularon mucho mis órganos, por lo cual estoy adolorido, pero en franca recuperación. Me siento bastante bien. Le estoy echando ganas", comentó el querido actor

Es importante destacar que Rubén Cerda había sido sometido a cirugías anteriormente, incluyendo una operación de hernia inguinal y vesícula hace unos meses. Esta nueva hospitalización ha generado preocupación entre sus fans, pero el actor se muestra positivo y determinado a recuperarse pronto.

Ruben Cerda queda fuera de La Academia de Venga la Alegría

La hospitalización de Rubén Cerda también tuvo un impacto en su participación en ‘La academia VLA’. El actor expresó su tristeza por no poder estar presente en el primer capítulo del reality show, que inició el 28 de junio. "Yo estaba muy emocionado por participar. Estoy seguro de que, en un tiempo próximo, voy a estar con ustedes", afirmó Cerda, dejando claro su deseo de regresar una vez que se recupere.

Iba a participar en el reality show interno de VLA.

Foto: IG Venga la Alegría

Los conductores del programa matutino, Luz Elena González y Ricardo Casares, aseguraron que la invitación para Rubén sigue abierta y que esperan su pronta recuperación para que pueda unirse al show. Este gesto refleja el cariño y respeto que el equipo de ‘La academia VLA’ tiene por el actor.