Lucero apoya a Manuel Mijares y aclara que sus zapatos estilo Mary Jane son de hombre, no de mujer

Lucero y Manuel Mijares han demostrado que están juntos en las buenas y en las malas, pese a que su matrimonio que duró 14 años concluyó en 2011. La actriz y cantante, de 54 años de edad, le externó su apoyo al padre de sus dos hijos, Lucerito y José Manuel Mijares Hogaza, luego de que fue criticado por su elección de calzado al estilo Mary Jane. Manuel Mijares lució estos zapatos durante su viaje a Madrid, España, donde se impuso con su singular estilo para vestir.

Fue mediante redes sociales que la protagonista de “Soy tu dueña” defendió a su ex debido a que reaccionó a un comentario que se hizo popular, generando mayor polémica. Por si fuera poco, la intérprete de “Ya no” afirmó que los zapatos del cantautor, de 66 años, son de hombre y no de mujer, como numerosas personas han indicado, aumentando las críticas por los zapatos.

Sigue leyendo:

Manuel Mijares vuelve a imponer moda con sus zapatos estilo coquette y esta es la versión económica que puedes comprar

Al estilo de los Derbez, fans les piden a Lucero y Manuel Mijares hacer un reality show que se llame “De viaje con los Mijares Hogaza”

Lucero aclara que los zapatos de Manuel Mijares son de hombre, no de mujer

Vía Twitter, red ahora llamada X, la persona detrás del perfil La Tía Sandra (@TuTiaSandra) compartió una opción económica para copiarle el look a Manuel Mijares; sin embargo, se trata de una propuesta para mujer que es de la marca Westies y está disponible en Liverpool por 1,699 pesos mexicanos.

Ante esto, Lucero dejó un puntual comentario: “No lo sé, Rick… De buena fuente sé que los que él trae puestos no son zapatos de mujer, los suyos son de otra marca que me imagino que no cuestan eso”. La reacción de la famosa sorprendió porque se tomó el tiempo de responder, a fin de frenar los comentarios en contra del padre de sus hijos.

Lucero alzó la voz para frenar las críticas que Manuel Mijares recibe por sus zapatos estilo Mary Jane. Fotos: capturas de pantalla X.

Qué marca son los zapatos coquette de Manuel Mijares

Manuel Mijares ha forjado una carrera exitosa que le permite darse lujos al comprar artículos de firmas exclusivas. Sus polémicos zapatos son de la marca italiana Prada. El modelo es el Brushed-leather Mary Jane T-strap shoes 50 mm sole 1E834M y se apega al estilo Mary Jane que se caracteriza por ser clásico y tener una correa que ajusta el pie, dándole un estilo coquette.

Sin embargo, el modelo de Prada es parte de una colección unisex e incluso el cantante estadounidense Justin Bieber se ha sumado a esta tendencia de calzado que genera polémica. Al provenir de una marca de lujos, este calzado cuesta poco más de 26 mil pesos mexicanos, lo que explica por qué Lucero reaccionó de manera sarcástica.

Previamente, el cantante fue criticado por otra elección de zapatos. Foto: Instagram Lucero.

Manuel Mijares, en polémica por sus zapatos de “pezuña”

No es la primera vez que Manuel Mijares recibe críticas por sus elecciones de moda. En agosto del año pasado igual generó revuelo al usar unas sandalias de la marca Maison Margiela porque tienen una ligera línea en el centro y por eso en redes las llamaron sandalias de “pezuña”. Ese calzado igual es costoso ya que, en ese momento, el precio rebasaba los 20 mil pesos mexicanos.