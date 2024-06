Manuel Mijares vuelve a imponer moda con sus zapatos estilo coquette y esta es la versión económica que puedes comprar

Ya sea por su música o estilo, Manuel Mijares siempre da de qué hablar. En ocasiones es blanco de críticas, como sucedió recientemente por su elección de calzado: zapatos estilo coquette. El intérprete de “Soldado del amor” lució este calzado durante su viaje a Madrid, España, como se aprecia en un video que su exesposa, Lucero, publicó en Instagram. Más allá de los comentarios negativos, también surgió la duda de dónde conseguir ese modelo de zapato.

Qué marca son los zapatos coquette de Manuel Mijares

Al tener una cuenta bancaria en números verdes, el cantautor mexicano, de 66 años de edad, se puede dar el gusto de comprarse artículos de lujo. Sus zapatos son parte de una colección exclusiva unisex que lanzó la marca italiana Prada y el modelo se llama Brushed-leather Mary Jane T-strap shoes 50 mm sole 1E834M; su precio es de 1280 euros, lo que equivale a poco más de 26 mil pesos mexicanos.

Manuel Mijares, un cantante al estilo Mary Jane

En sí, los zapatos de Manuel Mijares se apegan al estilo Mary Jane, que son conocidos por su diseños clásico y punta redondeada, explica Vogue México y Latinoamérica. La revista de moda también indica que este tipo de calzado suele estar elaborado en charol, pero igual hay otras propuestas, como la que luce el cantante de “Para amarnos más”.

Además de las características anteriores, este tipo de zapatos igual incluye una correa para ajustar que atraviesa el empeine. Otro rasgo es que suelen ser de piso, aunque ya hay opciones que tienen un tacón bajo, como de tres o cinco centímetros.

En redes sociales se compartió la versión económica para copiarle el look a Manuel Mijares. Fotos: capturas de pantalla página de Liverpool.

La versión económica de los zapatos coquette de Manuel Mijares

Tras el boom que causaron los zapatos de Manuel Mijares, en la cuenta de X, red antes llamada Twitter, La Tía Sandra (@TuTiaSandra) se dio a conocer una opción económica, ya que su precio es mucho menor que los poco más de 26 mil pesos mexicanos que pide Prada por su exclusivo modelo.

De acuerdo con el tuit, la marca Westies ofrece un modelo similar porque cumple con las características de los Mary Jane y su precio es de 1,699 pesos mexicanos. Una manera de adquirir este calzado es en la página de Liverpool.

Lucero reaccionó a la propuesta económica. Fotos: capturas de pantalla X.

Lucero reaccionó a la publicación de La Tía Sandra, precisando “No lo sé, Rick… De buena fuente sé que los que él trae puestos no son zapatos de mujer, los suyos son de otra marca que me imagino que no cuestan eso”. Sin embargo, las personas reaccionaron y expusieron “bueno, al menos en Liverpool encontramos un dupe para nosotros los pobres”.