Lucero y Mijares enloquecen apoyando a su hija, Lucerito, en su concierto de Madrid | VIDEO

Lucero y Manuel Mijares han demostrado la gran unión que existe en su familia en más de una ocasión, sobre todo cuando se trata de sus hijos a quienes han apoyado impulsando sus sueños. Tal y como lo hicieron recientemente con la presentación de Lucerito Mijares en Madrid, donde bailaron y corearon cada una de sus canciones siempre en primera fila.

Lucero y Manuel Mijares apoyan a su hija, Lucerito

Lucerito Mijares se ganó rápidamente el cariño del público gracias a su talento y simpatía, además de la autenticidad con la que se muestra tanto fuera como sobre el escenario. Un reflejo, han señalado, del gran apoyo y cariño que recibe de sus padres que en más de una ocasión han externado lo orgullosos que se sienten por el crecimiento profesional que ha experimentado su hija menor en un corto tiempo.

Lucero y Manuel Mijares apoyan a su hija, Lucerito. Foto: IG @ara.lpz1

Muestra de ello, la reciente presentación de Lucerito Mijares en Madrid donde sus padres permanecieron en primera fila como sus fans número uno coreando y bailando cada una de sus canciones. Además, compartieron postales en las que se mostraron contentos por las nuevas experiencias que experimentan junto a su hija, cuyo talento vocal la ha llevado a ser protagonista de videos en redes sociales donde internautas aplauden su presencia sobre el escenario.

Padres de Lucerito Mijares salen en su defensa ante polémica

Aunque la joven cantante se mantiene alejada de la polémica, recientemente no pudo evitar ser blanco del escándalo en redes sociales debido a los comentarios de los conductores Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray por las burlas que lanzaron en pleno programa. Ante esto, Lucero y Manuel Mijares se mostraron una vez más apoyando a su hija y salieron en su defensa dejando ver la gran unión que existe entre ellos.

Manuel Mijares y Lucero acompañan a su hija durante su presentación en Madrid. Foto: IG @luceromexico

“Yo como mamá tengo que defender a mi hija ante todo lo que le pueda suceder siempre. Ella tiene la fuerza suficiente y la seguridad para defenderse también y sabe cómo confrontar estas cosas. Es verdad que yo, como su mamá, siempre voy a tener que reaccionar y no me voy a quedar callada. No viene al caso la burla, la ofensa, sobre todo con una mujer joven que no ha dado pie y que no es polémica, que no se mete con nadie, que lo único que hace es disfrutar, que va empezando, y ser una niña", dijo Lucero en entrevista para "Despierta América".

Por otra parte, Manuel Mijares también mostró su apoyo a Lucerito destacando las cualidades de su hija como persona y cantante: "Es muy sencillo, por el lado de papá, siempre que alguien se mete con tus hijos, tú como padre reaccionas y te duele (...) Lo que hemos visto aquí, ayer que se subió a cantar con nosotros en el Auditorio, al verla tranquila, ella está tranquila, cariñosa", dijo.