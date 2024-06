Critican looks de Mijares y Emmanuel en redes sociales, aseguran que son "D'Artacán y Willy Wonka"

Manuel Mijares es uno de los cantantes más queridos, afamados y respetados de todo México, pero cada vez que se sube al escenario causa polémica sobre sus looks, ya cada en cada concierto se muestra mucho más estrafalario. En esta ocasión, los fans arremetieron contra el 'Soldado del amor' ya que aseguran que parece 'Cristóbal Colón' en sus shows. Para la última presentación en el Auditorio Nacional no fue la excepción.

El papá de Lucerito Mijares se presentó el fin de semana en el Auditorio Nacional junto a Emmanuel para celebrar a los papás en su día, pero lo que no se esperaba era que el cantante terminaría siendo duramente criticado en redes sociales por los looks tan extravagantes con los que aparece en el escenario para interpretar sus canciones. Los fans indican que si algún día aparecen así por la vida, no los dejen salir.

Mijares sigue sorprendiendo con sus looks en concierto (IG: oficialmijares)

Fans arremeten contra Mijares por sus looks

Es bien sabido que Mijares tiene gustos bastante peculiares para vestir, pero con el paso de los años ha ido mostrando algunos cambios importantes, ya que cada vez se coloca sombreros y capas que hacen que la gente que vaya a sus shows empiecen a hablar de su forma de vestir. En esta ocasión, los seguidores del ex de Lucero, no dudaron en arremeter contra los looks que mostró en el concierto del pasado fin de semana.

El video en el que fue duramente la vestimenta de Mijares fue uno en el que aparece con un look donde podría pasar por uno de los tres mosqueteros. Con una capa azul, medias blancas altas, zapatos negros y un sombrero, el 'Soldado del amor' parecía sacado de una película del siglo XVII. Esto no lo dejaron pasar en redes sociales.

Emmanuel y Mijares son criticados por sus looks en conciertos (TT: araeebc123456)

"Ya les dije a mis hijos, que cuando empiece con esas cosas, me duerman", dijo Arya T.

"Cristóbal Colón con quién? jajajaja", dijo Conny Sarabia

"Qué onda con Dartañan y Willy Woka?", escribió Jeiffer H Arcos

"Ellos ya están más allá del bien y el mal, pueden hacer lo que quieran, son super talentosos", redactó betty_ojeda

Entre los mensajes la gente se puede reír un poco con la creatividad de la gente para describir la postal que dejaron los cantantes durante el concierto. Eso sí, la gran mayoría de las personas se burlan de las vestimentas, pero todos tienen claro que sus voces son hermosas y son dos de los grandes talentos mexicanos de todos los años.

Se tiene que recordar que Emmanuel y Mijares están disfrutando de los 10 años del 'Tour Amigos', es decir, que la gente sigue disfrutando del éxito de cantar juntos por tantos años. En otras palabras, que sin importar qué se pongan, las personas seguirán disfrutando de sus canciones y acudiendo a los conciertos para interpretar todos los éxitos de ayer y hoy.