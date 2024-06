“Sin Lucerito Mijares, mejor nadota”, reprochan sus fans porque no será parte de un programa con “Los herederos”

Vía redes sociales, los fans de Lucerito Mijares exigen su presencia en los programas, especialmente cuando son invitados sus excompañeros del programa televisivo “Juego de Voces”, es decir, los llamados “Los herederos”. Los seguidores de la hija de Lucero y Manuel Mijares alzaron la voz porque mediante las redes sociales del programa de YouTube “Pinky Promise” se dio a conocer que esta semana habrá un capítulo especial porque se contará con la asistencia de Eduardo Capetillo Jr., Joss Álvarez, Melanie Carmona Villarreal y Mía Rubín.

“¡Desde ‘Juego de Voces’ llegaron ‘Los Herederos!’”, se lee en la cuenta de Instagram del programa que conduce la cantante Karla Díaz, exintegrante de la agrupación musical JNS, antes llamada Jeans. Mediante una foto y video promocionales se anunció la participación de cuatro de los cinco integrantes del grupo de talentos mexicanos, de modo que la gran ausente es la titular de la obra de teatro “El mago”.

Lucerito Mijares será la ausente en “Pinky Promise”, lo que generó críticas en contra de la producción del programa. Foto: Instagram Lucero Mijares.

Fans exigen la presencia de Lucerito Mijares en “Pinky Promise”

Numerosas personas reaccionaron negativamente cuando se dio a conocer que Lucerito Mijares, de 19 años de edad, no será parte del programa “Pinky Promise”. “¿Y la patrona de todos ellos dónde está?”, comentó una persona, expresando su sorpresa por la ausencia de la llamada “La princesa de México”.

A este comentario se sumaron otros en el mismo tono, ya que se lee lo siguiente: “Sin Lucerito (Mijares) no lo veo”, “no hay Lucerito (Mijares), no hay like” y “sin Lucerito (Mijares), nadota”. Hubo personas que incluso comentaron que la ausencia de la intérprete de “Better” es un error porque ella “es la que acarrea las mamas”, así que expusieron “cuando inviten a Lucerito (Mijares), me avisan”.

“Los herederos” acudieron al programa de YouTube. Foto: Instagram “Pinky Promise”.

Por qué Lucerito Mijares no estará en “Pinky Promise” con “Los herederos”

De momento, la producción de “Pinky Promise” no ha compartido por qué la hija de Lucero y Manuel Mijares no acudió al programa. Tampoco la famosa, de 19 años, ha abordado el tema. Sin embargo, todo indica que no pudo ser parte del programa de YouTube por cuestiones de agenda debido a que sigue con las presentaciones de “El mago” y también trabaja en su carrera musical.

El programa de “Pinky Promise” en el que estarán los exparticipantes de “Juego de Voces” estará disponible este jueves 20 de junio a las 9 de la noche. Las personas podrán ver el capítulo en el canal de YouTube del programa que Karla Díaz dio a conocer en 2020, en medio de la pandemia por el Covid-19.