La canción más melancólica de Los Tigres del Norte para cantar cuando ya olvidas a tu ex

“Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada, las heridas de amor que sufrió el corazón, ya están muy bien curadas”, es la manera en la que empieza la canción “Cuestión olvidada”, un melancólico himno norteño interpretado por Los Tigres del Norte para todos aquellos que ya superaron a la persona que les falló y que ahora pueden seguir adelante.

El tema “Cuestión olvidada” forma parte del disco “Unidos para siempre” que fue lanzado en 1996, la letra y música son de la autoría de Gilberto Valdez, un compositor recurrente en la carrera de Los Tigres del Norte, la canción pasó de ser solo un sencillo a uno de los proyectos más reconocidos de los artistas.

¿De qué trata la canción “Cuestión olvidada”?

Me dolió tu traición, no lo voy a negar, fue una amarga experiencia, pero hoy vivo feliz, me he olvidado de ti ya no sufro tu ausencia”, dice parte de la canción “Cuestión olvidada” y con la que dan a conocer que se trata de una pareja que acabó su relación debido a la infidelidad de una de las personas.

Pero a pesar de que una de las partes sufrió bastante por el engaño y traición si pudo arrancarlo de su alma y ahora ya es feliz, tanto que le desea amor y que se encuentre alguien que lo ame tanto como él lo hacía, sin duda una de las piezas más desgarradoras en voz de los llamados “Jefes de jefes”.

“Cuestión olvidada” es una de las canciones norteñas que hicieron las estrellas originarias de Rosa Morada, Sinaloa fuera de los corridos o las cumbias, una pieza en donde se aprecia la voz de Hernán Hernández, uno de los vocalistas de Los Tigres del Norte y quien es reconocido por ser una de las piezas fundamentales del conjunto.

¿Los Tigres del Norte tiran indirecta a Grupo Firme?

Aunque Los Tigres del Norte han llevado su carrera lejos del escándalo y la polémica, recientemente se dio a conocer la nueva canción de los artistas titulada “Aquí mando yo”, en donde en una de las estrofas presuntamente hacen referencia a que ellos son los máximos exponentes de la canción mexicana y que otros artistas no pudieron alcanzar lo que ellos han mantenido a lo largo de los años.

Los fanáticos en redes sociales aseguraron que esta referencia va directamente a Grupo Firme, banda encabezada por Eduin Caz, así como también a nuevos artistas que forman parte de la ola de los corridos tumbados o corridos bélicos quienes han figurado como los más escuchados en los últimos años en las listas de plataformas digitales.

Cabe señalar que Los Tigres del Norte en ningún momento han mencionado que la canción “Aquí mando yo” sea un corrido con una advertencia o esté dedicado a alguno de sus colegas, puesto que recientemente fueron los mismos artistas quienes invitaron al rapero Santa Fe Klan a subir al escenario dejando al descubierto el apoyo a las nuevas generaciones de músicos.