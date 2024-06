VIDEO: Santa Fe Klan sorprende al cantar "Ni parientes somos" en concierto de Los Tigres del Norte

La Feria San Juan del Río 2024 en Querétaro contó con invitados de lujo, pero sin duda alguna Los Tigres del Norte eran los esperados por el público, quien quedó fascinado con un sorprendente concierto en el que cantaron sus grandes éxitos de décadas de trayectoria. Aunque en todo momentos se robaron los reflectores, un momento icónico de la noche fue cuando invitaron a Santa Fe Klan a subir al escario con ellos para cantar.

En redes sociales ya circulan videos y fotos de este sorprendente momento, mismo que Los Tigres del Norte también compartieron en sus historias de Instagram para volver a emocionar a sus fans y sorprender a quienes no se dieron cita en la Feria San Juan del Río. En el clip se observa el momento en el que Santa Fe Klan le dio su toque a la famosísima canción "Ni parientes somos" vestido con sus clásicas playeras holgadas y jeans, pero con un sombrero de uno de los tigres.

"¿Por qué voy a llorar cuando te alejes?

Y digas que ya no regresarás

Es cierto que me duele que me dejes

Pero como otras veces, ya se me pasará

¿Por qué voy a llorar por tu abandono?

Si ni parientes somos

Lo mismo a mí me da", fue una parte de la canción que cantó el rapero.