Piden sacar a Arath de la Torre de “La Casa de los Famosos México” antes de que el reality show empiece

Tras el éxito obtenido el año pasado, este 2024 regresa “La Casa de los Famosos México” y ya hay nombres confirmados. Uno de los participantes de la nueva temporada es Arath de la Torre, quien hoy, martes de 25 de junio, dio la noticia y vía Instagram externó que está emocionada de emprender esta nueva aventura; sin embargo, su llegada a la casa más famosa del país no ha sido del agrado de numerosos usuarios de las redes sociales porque lo quieren fueran antes de que el reality show empiece.

“Muy contento de estar en ‘La Casa de los Famosos México’; sin duda, un gran reto más en mi carrera. ¡Vamos con todo!”, escribió el actor, comediante y presentador de televisión mexicano en su perfil de Instagram en el que adjuntó un video con el que se reveló su llegada al programa de Televisa.

Tras la revelación con la que se confirmó que Arath de la Torre será parte de “La Casa de los Famosos México” 2024, en redes sociales numerosas personas se fueron en contra de la producción, externando su inconformidad. Principalmente en X, red antes llamada Twitter, se leen críticas y quejas; por ejemplo, el usuario Emmanuel Heerval! (@EmmanuelHeerval) expuso lo siguiente: “Todavía no empieza ‘La Casa de los Famosos México’ y ya quiero que saquen a Arath de la Torre”.

Por la participación del actor, de 49 años de edad, otra persona expresó “todavía no empieza (‘La Casa de los Famosos México’) y ya me está dando nauseas ese programa”. En tanto, en el perfil de X Realitys & PUNTO (@REALITYSyPUNTO) se lee una queja contra el “Programa Hoy” porque “manda como representante a ‘La Casa de los Famosos México’ a puro mueble, a los que la audiencia no quiere. Ya México le demostró que Paul Stanley no es favorito y por eso lo echamos y ahora meten a Arath de la Torre, ¡¿qué?!”.

“Programa Hoy” promueve y externa apoyo a Arath de la Torre

Mediante su cuenta de Instagram, la producción del “Programa Hoy” compartió el detrás de cámaras para mostrar cómo se preparó Arath de la Torre para confirmar su participación en “La Casa de los Famosos México”. De esta manera, el personal del matutino le mostró su apoyo al comediante.

“Esto es el detrás de cámaras para la revelación de Arath de la Torre en ‘La Casa de los Famosos México’”, se lee en la publicación que el programa hizo, incluyendo un video en el que se aprecia el trabajo del famoso como comediante. Por lo mismo, sus fans salieron a su defensa, indicando “la gente quejándose de este gran personaje, ¿nacieron ayer? Es el Jim Carrey mexicano, no sé de qué hablan”.

Cuándo empieza la “La Casa de los Famosos México” 2024

El reality show “La Casa de los Famosos México” 2024 empezará el próximo 21 de julio a las 8:30 de la noche por Las Estrellas. Otras personalidades que ya confirmaron su participación son Agustín Fernández, Briggitte Bozzo, Mario Bezares y Shanik Berman. La conductora estelar será nuevamente Galilea Montijo, quien colaborará con Odalys Ramírez y Diego de Erice, quienes serán conductores los lunes, martes, jueves, viernes. En las pre y post galas en Vix la conducción estará en manos de Cecilia Galliano y Mauricio Garza.