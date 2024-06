Eduardo Yáñez da su versión tras protagonizar encontronazo con una reportera: "es sumamente agresiva"

La mañana de este martes 25 de junio el famoso actor de televisión, Eduardo Yáñez se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo después de protagonizar un altercado con una reportera que intentó entrevistarlo. Las imágenes del momento se volvieron virales en redes sociales.

Resulta que el protagonista de la telenovela "Destilando amor" tuvo un encontronazo con la prensa durante su llegada a los premios Grandeza Hispana. Al parecer Eduardo Yáez tomó la decisión de quitarle el celular a una mujer que estaba cubriendo el evento, provocando la molestia de los demás medios de comunicación.

Después de que las imágenes en las que supuestamente agrede a una reportera se volvieran virales, Eduardo Yáñez se reencontró con la prensa para hablar al respecto y dar su versión de lo sucedido. El actor negó que le haya quitado el celular a una mujer durante el evento.

Sin guardarse nada el galán de telenovelas como "Golpe de suerte", "Corazón salvaje" y "Fuego en la sangre" negó de manera contundente que haya agredido a la reportera, asegurando que en ningún momento le quitó el celular. Dijo que todo se trató de un accidente.

En este sentido el actor de 63 años dijo que en un momento de la entrevista todos se comenzaron a empujar y en ese momento el celular de la reportera quedó en sus manos. Una vez que la situación fue controlada por el personal de seguridad el actor le mandó el celular a la reportera.

"Nos empezaron a empujar hacía dentro, me venía picando con el teléfono, se rompió su "palito", me quedé con el celular en las manos, seguí mi camino y ya se lo mandé (el celular)", contó.

En otra parte de la entrevista, Eduardo Yáñez dijo que no se molestó por las preguntas que le hacían los reporteros y señaló que en las imágenes se verá que todo se trató de un accidente. Aseguró que los medios están haciendo demasiado grande la situación.

"Nada me molestó. Si ella me va a denunciar por algo que no hice que lo haga. Están haciendo demasiado de algo que no pasó. Ya he tenido otras experiencias con ella y es sumamente agresiva. Nadie agredió a nadie", sentenció.