Christian Nodal, criticado por renovar su look; en redes dicen que se parece a Cantinflas, aunque el comediante sí tenía estilo

La Semana de la Moda de París 2024, que se inició el pasado martes 18 de junio y concluye hoy domingo 23 de junio, ha reunido a diversas personalidades como el cantante de regional mexicano Christian Nodal, quien renovó su imagen de mano de la exclusiva firma de lujo Christian Dior. Aunque sus fans lo elogiaron, numerosos usuarios de las redes sociales también lo criticaron.

El intérprete de “Adiós, amor” acudió al evento de moda el pasado viernes 21 y estuvo en los desfiles de los diseñadores Mike Amiri y Rick Owens, así como de Christian Dior, que es una de las marcas más conocidas a nivel global por su historia y también porque es parte del conglomerado de lujo LVMH que es propiedad del empresario francés Bernard Arnault, una de las personas más ricas del mundo.

Sigue leyendo:

Nodal triunfa en pasarela de Dior, su novia, Ángela, y su cuñado, Leonardo Aguilar, tienen un gran gesto con él

El costoso anillo que Christian Nodal le dio a Ángela Aguilar equivaldría a este número de departamentos en CDMX

Christian Nodal es comparada con Cantinflas por su nuevo look

Christian Nodal presumió que estuvo en el desfile de Dior, ya que hasta portó una chamarra de la firma. De esta manera, el sonorense, de 25 años de edad, renovó su look y siguió las principales tendencias que se presentaron en la Semana de la Moda de París 2024, añadiéndole su toque personal.

Sin embargo, el novio de Ángela Aguilar recibió críticas porque numerosos usuarios de las redes sociales indicaron que su nueva imagen es un desacierto. También hubo quienes lo compararon con Cantinflas, aunque indicaron que el comediante mexicano tenía más estilo y porte.

Christian Nodal cambió de look y lo compartió en la Semana de la Moda de París 2024. Foto: Instagram Christian Nodal.

Aseguran que Cantinflas tenía más estilo

Vía X, red antes llamada Twitter, el usuario Alberto GB (@garzaa614) publicó una foto editada de Christian Nodal, a fin de demostrar que sí se parece a Mario Moreno, quien tuvo una destacable carrera como actor y guionista. “¡Quiubo, chato!”, se lee en la descripción de la foto, generando que numerosas personas reaccionaran.

“Igualitos, (pero) sólo la vestimenta porque Cantinflas tenía mejor porte”, “qué oso tener tanto dinero y no poder comprar clase” y “nieto no reconocido”, son algunos mensajes que se leen en Twitter. Algunas personas pidieron no comparar a Christian Nodal con Cantinflas, ya que “Mario Moreno tenía percha”, además de que expresaron “respeten al genio Cantinflas”.