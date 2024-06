Seo In Guk y Ahn Jae Hyun regresan después de 11 años y enloquecen a las fans con su nuevo VIDEO

K.Will está de regreso con su nueva canción, un comeback muy esperado por las fans del K-Pop. El conocido idol, compositor y DJ ha ganado fama gracias a su desempeño en la música y en los OST de dramas coreanos, el estreno de "All the way" fue la continuación de una historia inconclusa protagonizada por los actores Seo In Guk y Ahn Jae Hyun.

Aunque es común ver actores de doramas en videos musicales de grupo K-Pop, la canción de K.Will "Please Don't" se volvió viral en el año 2011, pues la historia reflejada en el MV tuvo un giro tan inesperado que emocionó a más de una fan, ya que todo pintaba a ser un amor no correspondido entre dos mejores amigos.

Sin embargo, el video "Please Don't" dejó a las fans destrozadas, ya que muestra la boda del protagonista con su novia, mientras que uno de los jóvenes sufre en silencio. Desde entonces, el MV se convirtió en todo un clásico entre las seguidoras del K-Pop y este 2024 K.Will anunció su regreso con la continuación de esta historia.

K.Will termina su historia de amor con "All the way"

K.Will anunció su comeback con el álbum "All the way", el video protagonizado por Seo In Guk y Ahn Jae Hyun para la canción "No Songs Can Express Me" continúa la historia inconclusa del éxito de 2011 "Please Don't". La historia, que muestra a dos amigos separados por la boda de uno de ellos rompió el corazón de las fans.

Sin embargo, con el anuncio de "All the way" creyeron que habría un cierre entre ambos jóvenes y los primeros adelantos emocionaron a más de una, ya que se mostraron escenas bastante románticas que prometían la resolución del triángulo amoroso, pero el video mostró un giro inesperado.

La nueva canción de K.Will muestra al protagonista en un funeral, sin que se muestre el rostro de la persona a la que están velando mientras se reproducen recuerdos de la pareja de amigos, pero es hasta el final que se revela que uno de ellos murió después de que el otro se casara con una mujer pese a los sentimientos que compartían entre sí.

Las reacciones no se hicieron esperar y muchas quedaron decepcionadas, ya que esperaron 11 años para conocer el final de esta historia que tuvo un final aún más triste que el primer video.