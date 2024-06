Rosalía León coquetea con el rock en su nuevo álbum “Cantamencanto”

Para Rosalía León es importante difundir la riqueza de la música mexicana, ya que no sólo está limitada al sonido del mariachi o la banda, ya que hablar de este género es mencionar también el huapango, el bolero y el folclor, por eso ella está orgullosa de presentar su nuevo disco “Cantamencanto”, donde va más allá y fusiona distintos estilos.

“El proyecto me ha abierto muchas puertas, pero también me siento parte de esta generación que posicionan la música mexicana, porque ésta es muy amplia, tiene muchos géneros y fusiones, entonces yo he evolucionado con ella, primero haciendo covers de temas tradicionales y ahora presentando un estilo propio”, dijo.