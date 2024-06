Espinoza Paz confiesa que era el "apestado" de su pueblo, con llanto recuerda como sufrió en sus inicios en la música | VIDEO

Espinoza Paz es reconocido por forjar una gran carrera dentro de la música con base en esfuerzo, lucha y una gran perseverancia para alcanzar sus sueños, ya que para nadie es secreto que el querido “cantautor del pueblo” ha conquistado al mundo con sus canciones y su historia de vida.

En diversos momentos Espinoza Paz ha dicho que se siente muy contento de todo lo que ha conseguido como estrella y como persona, pues cuando apenas era un niño los habitantes de su pueblo no creían en sus sueños e incluso ya de más grande hay quienes pensaban que era el “apestado”, pues no se querían juntar con él, según contó.

En redes sociales se ha viralizado un antiguo video de Espinoza Paz en donde relata por qué la comunidad de Campo General en el estado de Sinaloa pensaba que estaba loco y que incluso cuando quería juntarse con otros jóvenes, ellos inmediatamente se iban.

“Nadie me pelaba, todo mundo me ignoraba, cuando yo llegaba a una bolita en la esquina, todo mundo se iba, el apestado, llegaba yo con mi guitarra y todo mundo se iba y yo me sentía tan triste, no sé por qué, en la escuela todo mundo me pegaba, una vez me clavaron un lápiz”, describió Espinoza Paz en el video en una pasada entrevista que le hicieron al famoso.