Espinoza Paz: ella es la mujer que ayudó económicamente al cantante cuando no tenía nada y no era famoso

Espinoza Paz es un famoso cantante, las ganancias que tiene por las cientos de canciones que ha compuesto y que ahora son todo un éxito en su voz y en la de otros de sus colegas le han traído millones de pesos a sus cuentas bancarias, pero eso no siempre fue así y cada que tiene oportunidad recuerda con emoción a la mujer que más lo ayudó cuando era muy humilde.

En un video que se viralizó esta primera quincena del mes de mayo con motivo de la conmemoración del Día de las madres, se aprecia a Espinoza Paz en uno de sus conciertos junto a Doña Cuca, su abuela y quien por muchos años tomó el rol de madre, ya que educó al famoso y hasta lo ayudó económicamente cuando era necesario.

Sigue leyendo:

Espinoza Paz tiene la canción más triste para terminar con alguien que todavía amas: VIDEO

Algunas de las frases que ha utilizado Espinoza Paz para describir a su abuela Cuca puntualizan en que siempre que él tuvo hambre, ahí estuvo ella para darle algún plato de comida, también ha dicho que siempre le prestó dinero para los camiones y para cumplir sus sueños como artista.

“Cuando no tenía quien me dijera hijo, esta señora que ustedes ven aquí es la razón por la que yo estoy aquí parado, siempre me apoyó, siempre me dio cariño y amor y estoy orgulloso de tener sus apellidos, de tener su sangre y estoy orgulloso de haber nacido en el rancho”, dice Espinoza Paz en un emotivo video que circula en la red.