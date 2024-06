En medio del escándalo que rodea a su hija Ángela Aguilar por su nuevo romance, Pepe Aguilar disfrutó de unas vacaciones en Japón junto a su esposa, Aneliz Álvarez. Aunque el cantante no evitó las críticas y burlas en redes sociales, algo que ha tomado con humor y sobre lo que hizo sus primeras declaraciones durante su reciente concierto con el que retomó los escenarios.

Pepe Aguilar reaparece ante escandaloso romance de su hija

El pasado fin de semana el intérprete de “Por mujeres como tú” ofreció un concierto en San Diego, California, como parte de las celebraciones por el Día del Padre y ante su público reconoció haber extrañado sus presentaciones y todo lo que eso implica, así como a sus seres queridos entre los que estuvo por mencionar a su hija menor, Ángela, pero se negó a mencionar su nombre y se refirió a ella como “polémica”.

Sigue leyendo:

Tras filtrar supuesto embarazo, Flor Rubio vuelve a hablar de la relación de Ángela Aguilar y Nodal: "quedan muchas dudas"

¿Qué es el mirroring? Nodal estaría aplicando esta "técnica del narcisista" con sus novias para "robarles el estilo"

“Mi equipo de charros del Soyate, otra de ellas es mi vieja y la cuarta no se las digo porque es muy polémica (…) Pero bueno, a estas alturas del partido uno no se puede andar preocupando, la neta. Uno no se puede andar preocupando, uno tiene que hacer como artista lo que uno sienta más porque entre más siente uno, más puede hacer sentir”, dijo el cantante.

Aunque el también empresario se ha mantenido al margen de la polémica en la que se encuentra su hija por el noviazgo con Christian Nodal, no dudó en responder a uno de los comentarios en los que usuarios llamaron a su hija “madrastra” debido a la hija que el cantante sonorense tiene con la trapera argentina Cazzu: “Quema mucho el sol”.

Las primeras declaraciones de Pepe Aguilar en medio de la polémica por el romance de su hija Ángela. Foto: IG @pepeaguilar_oficial

Ángela Aguilar defiende su romance con Christian Nodal

Tras varios días en los que creció la polémica por su romance, la voz de “Qué agonía” rompió el silencio y en entrevista para la revista Quién no dudó en defender su relación con el intérprete de “Botella tras botella” puntualizando en lo enamorados que están ambos y en que aplicará a su relación las enseñanzas que ha recibido de sus padres.

La cantante también negó los rumores que apuntaba a una boda secreta en Italia y un embrazo como el motivo de la inmediatez en su romance, pues lo destaparon tan sólo dos semanas después de que Nodal confirmara su ruptura con Cazzu, con quien hace tan sólo unos meses le dio la bienvenida a su primogénita, Inti.

“Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. Nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, dijo la cantante.