Tras filtrar supuesto embarazo, Flor Rubio vuelve a hablar de la relación de Ángela Aguilar y Nodal: "quedan muchas dudas"

La poca información que se tiene sobre la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha hecho que internautas y desaten todo tipo de especulaciones en torno a su romance, pero lo que más ha sorprendido son los rumores de su boda y su supuesto embarazo. Al respecto, la periodista de espectáculos Flor Rubio confirmó ayer que eso podría ser cierto luego de que una fuente muy cercana lo revelara.

Después de una serie de especulaciones, Ángela aclaró que no está embarazada y que tampoco se ha casado. La cantante dio una entrevista a la revista Quien, en la que dio detalles de su noviazgo con el cantante, sin embargo, algunos aspectos siguen quedando en el aire, lo que hace pensar que todavía hay cosas que la pareja no ha querido revelar.

Ángela aclaró que no está embarazada y que tampoco se ha casad | Foto: Instagram @nodal

Flor Rubio asegura en VLA que "hay muchas dudas" de la relación de Nodal y Ángela Aguilar

Durante el programa Venga La Alegría, Flor Rubio retomó el tema de Ángela y Christian, al respecto señaló que cree en la versión que cuenta la menor de los Aguilar pero todavía le quedan dudas a cerca de cuándo inició la relación entre ellos. Por su parte, su compañero de sección Ricardo Cazares, señaló que todavía hay espacio para que la pareja anuncie nuevas noticias debido a que la intérprete dijo que en su momento contaría cómo surgió todo.

"Yo le creo, no tengo por qué no creerle a Ángela Aguilar, pero creo que todavía quedan muchas dudas, hay cosas que no coinciden, como ¿por qué el maquillista le dice 'señora'?, ¿qué hacía Christian Nodal afuera de una tienda de novias?, ¿por qué se hizo una sesión de novias?", especuló Rubio.

Ángela Aguilar niega que esté embarazada y que se haya casado

En la misma publicación de la revista, la joven cantante confesó que no se ha casado con Nodal y que tampoco está embarazada como se ha dicho. Sin embargo, fue muy clara en señalar que prefiere no contar con exactitud cómo se dio su romance, pues eso la haría sentir culpable de algo que no hizo.

La declaración que sorprendió fue cuando pidió un "chance" para explicarle a sus fans cómo surgió la historia de amor entre los cantantes de regional mexicano. Aguilar dio a entender que hay parte de la historia que todavía no se saben, lo que daría la razón a Flor Rubio cuando señaló que todavía podría confirmarse algo que podría sorprender al espectáculo mexicano.

"La gente no tiene por qué saber mi verdad, siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me he defendido (...) tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien", expresó.