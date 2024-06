Natália Subtil admite haber hecho trampa en "MasterChef Celebrity" para eliminar a la competencia

La tensión crece en “MasterChef Celebrity”, donde la exigencia hacia los participantes ha provocado que algunos realicen polémicas estrategias con el objetivo de conservar su lugar en el reality show. Tal y como la que reveló Natália Subtil, quien admitió que el grupo llamado “Los Hielitos” han hecho trampa para eliminar a los participantes más fuertes arruinando sus platillos.

Natália Subtil admite trampa en “MasterChef Celebrity”

La modelo brasileña fue eliminada del reality show luego de tener algunas fallas en su platillo durante el reto de eliminación, ante esto decidió no quedarse callada y en una reciente entrevista reveló la estrategia que usa un grupo de participantes para eliminar a los famosos que consideraban más fuertes llevándolos al límite de estrés y arruinando sus platillos.

“Sólo había una estufa y estaba en mi estación. Ellos tenían que poner su pastelito ahí, para asar. Recuerdo que ellos llegaron y lo metieron, fue al segundo que dije ‘Jawy…’ y él se voltea a mí y me dijo ‘vas’, entones apagué la estufa”, relató la también conductora al hablar del momento en el que, junto a Jawy Méndez, sabotearon el postre que realizaba el equipo liderado por Litzy.

“Cuando escucho: ‘Ya tiene que sacar el postre’, yo agarro el postre de ellos y lo meto al refri. Vienen todos desesperados y luego el chef Poncho gritando y nosotros fingimos que nada estaba pasando”, añadió Sutil al admitir que “Los Hielitos” también escondían algunos de los alimentos para evitar que el resto de los participantes pudieran realizar sus platillos.

Natália Subtil admite que hizo trampa en "MasterChef Celebrity". Foto: IG @nataliasubtil

Natália Subtil aseguró que el grupo de “Los Hielitos” se formó desde el primer programa, pero fue hasta hace algunos días que se hicieron notar entre sus compañeros y el público. Indicó que gracias a las estrategias que han usado lograron la salida de famosos que consideraban rivales fuertes como Raúl Sandoval e Itzel, “Hola enfermera”.

¿”Los Hielitos” provocaron la salida de Laura Bozzo?

Ante las explosivas declaraciones de Natália Subtil, fanáticos han cuestionado sí habría sido esta presión la que habría orillado a Laura Bozzo a tomar la decisión de abandonar la competencia, pues este domingo 16 de junio María Fernanda Quiroz fue parte de su equipo en la competencia.

“Yo quisiera decir que estoy con un estrés muy fuerte, la mano me late permanentemente. Yo ya no puedo tolerar esta situación de dolor que tengo, de energías negativas, de una sensación de frustración constante y por eso he decidido... primero, darles las gracias a todos mis chefs (...) Se va uno de los demonios”, dijo Laura Bozzo antes de anunciar su salida del reality show.