¿Confirma boda? Mariana Seoane habla de su FOTO con Nodal y Ángela Aguilar: "el amor no se puede esconder"

El noviazgo entre Nodal y Ángela sigue dejando de que hablar. En esta ocasión fue Mariana Seoane la que dedicó unos minutos de su tiempo en el aeropuerto de la Ciudad de México para tocar el tema de la pareja del momento. La cantante fue cuestionada sobre la supuesta boda que se realizó en Italia entre Christian y la hija de Pepe Aguilar. Ella solo tiene claro que debe vivir el amor.

Después de hablar de temas un poco sensibles y de la despedida de soltera de Sofía Castro, Mariana fue cuestionada por la relación de Ángela y el cantante de 'botella tras botella'. Primero se hizo la que no diría nada del tema y después comenzó a hablar sobre cómo le ha ido desde que indicó que debe vivir el amor y lo que sabe sobre la boda a escondidas en Roma.

Mariana Seoane confirma que Nodal y Ángela se ven muy enamorados (IG: laseoaneoficial)

¿Mariana Seoane confirma boda entre Nodal y Ángela?

Cuando tocó hablar sobre la boda, Mariana se mostró sorprendida ante la noticia, ya que no se había enterado sobre dicho acontecimiento. Uno de los periodistas presentes le preguntó sobre un anillo de compromiso o algún detalle qué tuviera Ángela o Nodal para demostrar que estaban unidos en sagrado matrimonio. Seoane aseguró no haber visto nada de eso.

"La verdad no me fije porque fue muy rápido", dijo Mariana para después comenzar a hablar de la foto que tiene junto a los intérpretes de 'Dime como quieres'.

Nodal y Ángela muestran su amor en el Auditorio Nacional (IG: nodal)

Mariana explica la foto que se tomó junto a Ángela y Nodal

La cantante explicó su postura sobre la relación de los exponentes del regional de mexicano y después de dejar claro lo que sabe sobre la puesta boda entre Nodal y Ángela. Mariana estuvo presente en el concierto en el que la hija de Pepe Aguilar cantó, por lo que quiso ser muy respetuosa con todo lo que ocurría ese día y de paso no intentar hablar con Christian, quien estaba dedicando poco tiempo a la gente que se encontraba detrás del escenario.

"Estaba recibiendo a poca gente, obviamente, por que como me tocó el concierto donde cantó ella, entonces fui muy respetuosa, me tomé la foto. Solamente dije 'que viva el amor' y no saben las cosas que me han puesto. Unas lindas y otras...", dijo Seoane para después asegurar que los vio enamorados, "El amor no se puede esconder".

Mariana dejó claro que el amor no se puede esconder entre los exponentes del regional mexicano y de paso explicó que entiende la postura de Cazzu, la ex, quien debe ser fuerte ante la situación. Pero eso no deja que las personas tengan el derecho de juzgar a los demás sin saber el contexto y la historia que hay detrás.