¿Más pruebas de que hubo boda con Ángela Aguilar?: captan a Nodal en una tienda de vestidos de novia

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron? En redes sociales ha comenzado a circular la versión de que sí, pues han surgido “pruebas” de eso. La principal es que el maquillista, Stefano Comelli, radicado en Roma, Italia, compartiera fotos de cómo la arregló hace un par de semanas, sin embargo, lo que levantó sospechas es que él en su mayoría sólo atiende novias. Ahora, surge más evidencia, ya que un par de chicas subieron un TikTok en el que cuentan que en Roma se encontraron a Nodal, ¡afuera de una tienda de vestidos para bodas!

Aunque su noviazgo es reciente, pues se hizo público apenas el pasado 10 de junio, ha sido muy intenso y lleno de polémica, principalmente porque Nodal terminó con la cantante argentina Cazzu, con quien tuvo una niña llamada Inte, el pasado 23 de mayo. La mexicana ha sido duramente criticada porque supuestamente Ángela y Cazzu eran amigas, pues le había comentado que la quería.

¿Ángela Aguilar y Nodal están casados?

Paola García (@paolagarcia249) cuenta en un TikTok que luego de pedir un deseo en la Fontana di Trevi se encontraron a Christian Nodal, “solo, saliendo de una tienda porque tomó una llamada”, dijo. Sin embargo, luego “le habló una señora que trabajaba en la tienda para que entrara”. Luego de que la chica se enterara del rumor de casamiento, recordó que vio al intérprete salir de ¡un negocio de vestidos de novia!

¿Casualidad? Para algunos es muy sospechoso. Foto: @paolagarcia249 / TikTok.

Hasta el momento ni Ángela Aguilar ni Nodal han confirmado o desmentido esta versión. Los usuarios de las redes sociales no han sido muy buenos con los cantantes, ya que los tachan de “hipócritas” y “poco congruentes”. De Ángela, los usuarios han revivido un video donde decía estar emocionada por la relación de Nodal y Cazzu y expresaba su deseo de ser "tía" de Inti, la hija de la pareja.

Nodal ha defendido su amor con Ángela Aguilar

Poco después de que anunciaron su romance, Nodal salió a hablar y comentó que su amor por Ángela y pidió respeto para todas las personas involucradas, incluyendo a su ex pareja y a su hija. Aseguró que nunca le fue infiel a Cazzu y que su relación terminó en buenos términos, enfatizando que el amor a veces simplemente no funciona.

En un principio no notaron nada "raro". Foto: Foto: @paolagarcia249 / TikTok.

“Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera… Como casi no les gusta el chisme ni andar inventando historias, por respeto a mi ex pareja, por respeto a mi actual pareja, por respeto a mi hija, quería salir a darles un poco de contexto”, dijo.