Yordi Rosado filtra la verdad detrás de la foto de Pati Chapoy con Atala Sarmiento, ¿hubo reconciliación?

Hace unos días te informamos que Pati Chapoy, conductora estrella del programa de espectáculos "Ventaneando", protagonizó una fotografía junto a su excompañera, Atala Sarmiento, con quien supuestamente tenía un distanciamiento tras su salida de las filas de la televisora del Ajusco.

En su cuenta en Instagram Atala Sarmiento, exconductora de "Ventaneando", compartió una fotografía de su reencuentro con Pati Chapoy, asegurando que le guarda un gran cariño y un enorme respeto a la máxima referente de los espectáculos en nuestro país. La publicación inmediatamente sumó miles de comentarios y cientos de reacciones.

Sigue leyendo:

Pati Chapoy "se va" de Ventaneando, sus compañeros revelan el motivo de su decisión

Atala Sarmiento comparte la FOTO de reconciliación con Paty Chapoy: "nos merecíamos ese abrazo cariñoso y desinteresado"

En entrevista con distintos medios de comunicación, compartida por el reportero Edén Dorantes, Yordi Rosado fue cuestionado sobre el reencuentro entre Pati Chapoy y Atala Sarmiento. Ambas hicieron equipo durante mucho tiempo en el programa de espectáculos "Ventaneando".

En este sentido el creador de contenido en YouTube dijo que el ambiente entre las conductoras lucía muy tranquilo, pues platicaron durante mucho tiempo, a pesar de los rumores que surgieron en los distintos medios de la farándula. Incluso confesó que ambas se fueron a cenar aparte.

"Atala y Pati estaban muy tranquilas, platicando muy a gusto. Ellas se fueron a cenar con sus esposos. La pasaron muy bien, me dio mucho gusto verlas tan bien y tan contentas", contó.

Finalmente Yordi Rosado fue cuestionado sobre si en algún momento de su carrera aceptaría integrarse como conductor del programa de espectáculos "Ventaneando". El también comediante dijo que por el momento no ha sido invitado, pero no cree que sea el tipo de conductor para el programa.

"No me han invitado y no creo que sea el tipo de conductor que necesita, respeto mucho a Ventaneando", sentenció.