Atala Sarmiento comparte la FOTO de reconciliación con Paty Chapoy: "nos merecíamos ese abrazo cariñoso y desinteresado"

En 2018, Atala Sarmiento y Pati Chapoy rompieron todo vínculo después de que tuvieron diferencias profesionales y de haber trabajado 25 años juntas. Sus diferencias hicieron que la conductora abandonara el programa Ventaneando de forma abrupta, a partir de ese momento se conocía que la relación entre las periodistas se había fracturado, situación que finalmente se resolvió y pudieron reconciliarse.

Por varios años, Atala y Pati estuvieron molestas la una con la otra, sin embargo, siempre le hicieron saber al público que a pesar de sus diferencias persistía el respeto mutuo. Pasaron más de cinco años para que llegara la reconciliación, algo que nadie esperaba, pues en su momento Chapoy externó lo molesta que estaba con ella.

Por varios años, Atala y Pati estuvieron molestas la una con la otra y lo hicieron público | Foto: Instagram @atasarmiento

Pati Chapoy y Atala Sarmiento se reconcilian y lo presumen en redes: FOTOS

La noche del martes surgió un reencuentro inesperado en Barcelona, ciudad donde vive Atala, ahí las conductoras se reunieron y todo parece indicar que finalmente firmaron la pipa de la paz. Sarmiento no dudó en hacer público este momento y con una fotografía posteada en su cuenta de Instagram dio a conocer que las rencillas entre ellas ya habían quedado en el pasado.

"Por encima de lo fracturado, siempre prevaleció el cariño, el respeto, la admiración. Todo proceso conlleva una natural maduración; y hay que trabajar desde adentro para saber estar listo y dar ese paso, hacer un cierre justo y armonioso a episodios importantes de nuestras vidas, soltar esas piedras que le ponen peso a la mochila que cargamos, sentir el alma en calma, vivir en paz", dice parte del post.

La noche del martes surgió un reencuentro inesperado en Barcelona, ciudad donde vive Atala | Foto: Instagram @atasarmiento

Además de haber hecho las paces, Sarmiento escribió unas emotivas palabras junto a las fotografías para mostrar que efectivamente estuvieron molestas en el pasado pero el cariño y respeto que se tenían hicieron que se borrara cualquier molestia del pasado. En el reencuentro también estuvieron presentes el esposo de Atala, Yordi Rosado y Fernando Olvera, el vocalista de Maná.

"Nos merecíamos este momento. Nos merecíamos ese abrazo cariñoso y desinteresado. Las dos somos personas que sabemos dar. Siempre dije que a Pati Chapoy la voy a querer toda mi vida, y eso no va a cambiar jamás", expresó.

¿Por qué se pelearon Atala Sarmiento y Paty Chapoy?

De acuerdo con la versión de Atala, en el 2018 cuando tenía que renovar su contrato en Ventaneando se negó a hacerlo porque ya no iba de acuerdo a sus intereses, por lo que TV Azteca le solicitó que tuviera una charla con su jefa directa, Pati Chapoy para negociarlo, quien supuestamente ya estaba molesta por no haber llegado a un acuerdo previamente con la empresa.

Sarmiento se negó a hablar con Chapoy lo que terminó con una ausencia de renovación de contrato | Foto: Instagram @atasarmiento

Sarmiento se negó a hablar con Chapoy lo que terminó con una ausencia de renovación de contrato, por lo que no podía seguir laborando en la televisora del Ajusco. Según Paty trataron de llegar a un acuerdo pero Atala no habría accedido. Después de aquel momento rompieron su relación y Sarmiento se retiró y se fue a vivir a España y no volvió a aparecer en televisión, mientras que la presentadora de Ventaneando exhibió algunos comportamientos de su compañera que nunca le gustaron.