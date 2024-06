Kate Winslet admite lo incómodo que fue besar a Leonardo DiCaprio en “Titanic”

“Titanic” es una de las películas más icónicas de Hollywood y a casi 30 años de su estreno continúan surgiendo detalles de la filmación que sorprenden al público, como la revelada por su protagonista, la actriz Kate Winslet, al calificar como una “pesadilla” una de las más icónicas junto a Leonardo DiCaprio en la que se besan en la cubierta del barco.

Kate Winslet recuerda como una “pesadilla” el beso con Leonardo DiCaprio

En entrevista para Vanity Fair, la actriz que interpreta a Rose DeWitt Bukater recordó una de las escenas más emblemáticas de la cinta “Titanic” -estrenada en 1997- en la que su personaje se besa con Jack Dawson, a quien da vida Leonardo DiCaprio. En ésta los actores tararean la canción "Ven, Josephine, a volar en mi máquina”, mientras la sostiene de la cintura y ven el atardecer en un romántico momento.

Kate Winslet admite lo incómodo que fue besar a Leonardo DiCaprio. Foto: IG @TitanicMovie

Aunque en la realidad la grabación de la romántica escena resultó en una experiencia completamente incómoda y así lo reveló la actriz Kate Winslet, quien calificó como una “pesadilla” el beso con Leonardo DiCaprio debido a los obstáculos que enfrentaron tanto con su vestuario como con el sitio en el que se realizó la filmación.

“Qué pesadilla fue grabar eso. Tuvimos que grabarla al menos cuatro veces porque James (el director de la cinta) estaba empeñado en alcanzar una luz muy específica. Obviamente. No me extraña que todas las chicas jóvenes quisieran besar a Leonardo, pero no fue todo como parece (…) Miro la escena y me pregunto cómo pude respirar con ese corsé tan ajustando”, reveló la actriz.

La actriz Kate Winslet habla de su papel en "Titanic". Foto: IG @kate.winsletoffical

Añadió que debido al lugar donde se filmó a escena fue imposible que el equipo de maquillistas ingresaran, por lo que ello estuvo a cargo de esta tarea tanto en ella como en DiCaprio: “Lo que nadie entiende es por qué Leo paree con una piel tan natural, porque llevaba mucho maquillaje (…) Entre tomas tenía básicamente que rehacer nuestro maquillaje, pero la verdad que fue muy divertido. Terminaba luciendo como si hubiera estado chupando una barra de chocolate con caramelo”.

Kate Winslet reveló como impactó en su carrera su papel en “Titanic”

La actriz, de 48 años, también habló sobre su participación en “Titanic” a la que recuerda como una de las más especiales de su carrera: “Me siento muy orgullosa de ella, porque siento que es de esas películas que sigue en lo más alto. Otras generaciones enteras de personas están descubriendo la película o viéndola por primer vez, y hay algo extraordinario en eso”.

Durante una entrevista apara Variety, la actriz también mencionó la presión mediática de la que fue blanco en el pasado por su físico en la cinta ya que algunos consideraban que tenía “demasiadas curvas”: “No se trata del maquillaje, la belleza y el tiempo que lleva ponerse las cosas. Se trata de quién eres por dentro y de aprender a estar en paz con eso y estar bien con eso. Creo que la aceptación y la representación son absolutamente claves par las mujeres de hoy”.