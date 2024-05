Mariazel sorprende a sus fans con una dinámica para revelar el nombre de su próximo hijo: VIDEO

Mariazel fue una de las famosas que sorprendió al mundo entero con el anuncio de su embarazo. La afamada conductora de tv y su esposo confirmaron que están a la espera del nuevo integrante de la familia hace seis meses, es decir, que está a pocas semanas de brindarle muchas alegrías. Ahora, previo al nacimiento, Mariazel sorprendió a sus seguidores con una dinámica para revelar el nombre de su próximo hijo.

La integrante de la 'Familia disfuncional' de 'Me caigo de risa', aprovechó una convivencia con sus seres queridos para hacer una dinámica y revelar el nombre del próximo integrantes de la familia. Eso sí, no se la puso fácil a sus fans, ya que no fueron claros a la hora de decir cómo se llamará el bebé.

Mariazel, su esposo y su hija compartiendo la noticia de que esperan un bebé (IG: mariazelzel)

¿Cómo se llamará el próximo hijo de Mariazel?

La conductora juntó a sus seres queridos en una comida para revelar el nombre de su segundo hijo. Después de disfrutar de los alimentos, la conducta de tv le pidió a los invitados que participaran en una dinámica que compartiría en redes sociales. Aquí fue cuando reveló a sus fans el nombre de su primer varón.

En el video se puede ver como van pasando algunos de los invitados a la comida, mientras van pasando van diciendo un nombre diferente. Algunos pensarían que son los posibles nombres del próximo integrante de la familia. La realidad es que entre la lista de posibles nombres se dijo el elegido. El esposo de Mariazel aparece al final para confirmar que el nombre se mencionó durante el video de TikTok.

"Digan nombres de niños", dijo Mariazel para dar paso a que sus invitados dijeran los posibles nombres.

Leonardo

Nicolás

Rodrigo

Matías

André

Marc

Patricio

Martí

Miquel

Mateo

Massimo

Santi

Bruno

Mariazel presume su panza de embarazada (IG: mariazelzel)

Estos fueron los nombres que se dijeron durante el video de Mariazel para terminar con Adrián diciendo: "El nombre de nuestro bebé lo acaban de decir". La integrante de la 'Familia disfuncional' colocó un signo de interrogación para generar la incertidumbre sobre sus fans y preguntarles: ¿cuál creen que sea?

Entre los comentarios que se hicieron presentes en la publicación de Mariazel se creó una hipótesis donde indican que Santiago será el nombre del próximo integrante de la familia. El motivo por el que se piensa que será este nombre el elegido tiene que ver con la persona que lo dijo. La encargada de decir que se llamará Santi fue la hija de la integrante del elenco de 'Me caigo de risa'.