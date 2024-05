Galilea Montijo confirma que tuvo una discusión con Andrea Escalona, da su versión de lo ocurrido

Hace unos días te informamos que Galilea Montijo y Andrea Escalona, conductoras del "programa Hoy", habrían protagonizado una fuerte discusión detrás de cámaras del matutino de San Ángel. Con el paso del tiempo salieron a la luz más detalles del pleito que tuvieron las estrellas de Televisa.

En un breve encuentro con la prensa Andrea Escalona y su tía, la productora del "programa Hoy", Andrea Rodríguez, confirmaron que existió una discusión con Galilea Montijo, pero aseguraron que son situaciones que ocurren diario en un lugar de trabajo.

En un reciente encuentro con la prensa, compartido en el canal de YouTube de Berenice Ortiz, Galilea Montijo fue cuestionada sobre el supuesto pleito que tuvo con Andrea Escalona, su compañera en el "programa Hoy" e hija de la fallecida productora, Magda Rodríguez.

En la plática Galilea Montijo, una de las conductoras más famosa de Televisa, confesó que sí tuvo una discusión con Andrea Escalona, pero lamentó que la información haya salido de un integrante de la producción del matutino de Televisa. Aseguró que no tiene de malo "no estar de acuerdo" con un compañero.

"No tiene nada de malo no estar de acuerdo con un compañero en algo, no tiene nada de malo. Después distorsionan todo", contó.