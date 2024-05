“El Capi” Pérez revela que su bebé podría llamarse Gokú y llama “ridículas” a las fiestas de revelación de género

A tan sólo unos días de que "El Capi" Pérez anunciara que espera a su primer bebé junto a su esposa, Sandra Itzel, el conductor reveló más detalles sobre el embarazo y el nombre que podría llevar su primogénito. Fiel a su estilo, aseguró que uno de que ha llamado su atención es Gokú ya que es un gran coleccionista y fanático de algunos personajes de ficción que lo habrían inspirado.

"El Capi" Pérez llama "ridículas" a las fiestas de revelación de género

El conductor de "Venga la Alegría" señaló que esperarán hasta el nacimiento de su bebé para saber si es niña o niño, por lo que descartaron una fiesta de revelación de género al parecerles un evento "ridículo, aunque ya tienen en mente nombres como Flor, Ricardo o Gokú: "No queremos saber hasta el momento que nazca, no vamos a hacer ‘gender reveal, esas fiestas están cada vez más ridículas, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta en el momento".

“El Capi” Pérez revela que su bebé podría llamarse Gokú. Foto: IG @elcapiperez

"Decidimos anunciar a los cuatro meses anunciar nuestra felicidad que teníamos guardada, estamos muy contentos. Lo buscamos justo en el momento en el que lo queríamos hacer y lo logramos, creo que en este momento nos amamos más que nunca", dijo el también comediante al mostrarse más feliz que nunca por la llegada de su primer bebé. Sobre los antojos que ha tenido su esposa, indicó que las cosas con picante suelen ser sus favoritas, además de que olvida un poco más las cosas.

"El Capi" Pérez envía advertencia a Flor Rubio

El comediante fue cuestionado sobre la posibilidad de invitar a la periodista de espectáculos Flor Rubio al bautizo de su bebé, esto por lo ocurrido con Cynthia Rodrigue quien dejó fuera a su excompañera de escena de eventos importantes relacionados con la pareja su primogénito como la boda el baby shower y el bautizo a los que asistieron otros conductores de “Venga la Alegría”, confirmado así una rivalidad.

“Mi querida Flor, de hecho, de una vez te estoy invitando. Estás invitada al baby shower y al bautizo, hasta ahorita, cuida esa invitación porque te la puedo retirar en cualquier momento”, dijo Pérez bromeando con la polémica que generó la rivalidad entre las conductoras.

Aunque Cynthia Rodríguez ha decidido no mencionar el tema, no ocurrió lo mismo con Flor Rubio quien le reprochó por dejarla fuera: “Yo sí sabía (de la boda), nada más que a mí no me invitó. Yo no fui requerida y pues ni modo, yo la quiero un montón, pero pues yo creo que ella a mí no. Le deseo la felicidad del mundo, como siempre la vamos a tratar con todo el cariño y el respeto que la hemos tratado en el programa desde antes de conocerla”