José Eduardo comparte la primera "foto" de su bebé, fans aseguran que se parecerá a Eugenio Derbez

José Eduardo Derbez sorprendió al anunciar que espera a su primer bebé junto a la influencer, Paola Dalay, y desde entonces no han dejado de compartir con sus seguidores en redes sociales cada detalle de la dulce espera y los retos que han enfrentado como padres primerizos. Aunque la polémica no se ha hecho esperar, entre otras cosas, sobre el parecido que hay entre los Derbez y que podría heredar su hija, Tessa, tal y como lo revelaría la primera "fotografía" que compartió la pareja en su cuenta de Instagram.

José Eduardo Derbez comparte la primera "foto" de su hija

"Ya casi te conocemos, Tess. Que emoción", es el mensaje con el que Paola Dalay compartió recientemente una serie de fotografías en su cuenta de Instagram en las que añadió una de un ultrasonido 3D que proporciona imágenes más claras del bebé. Ante esto, los comentarios no se hicieron esperar y algunos internautas aseguraron que la pequeña sí compartirá un gran parecido con el resto de los Derbez.

Fans aseguran que la hija de José Eduardo tendrá el parecido de los Derbez. Foto: IG @paodalay_2203

“Se me figuró a Aitana, ese gen Derbez como siempre con todo”, “La cara de sorprendido”, “La bebé se parecerá a sus padres, los abuelos ya tuvieron hijos que se parecían a ellos”, “Va pintando algo de los Derbez”, “Idéntica al papá”, “Que linda, la cara de José Eduardo”, “Que se me hace que se va a parecer al papá”, “Tiene la cara de Eugenio” y “Creo que se parecerá a Aitana”, fueron algunos de los comentarios.

Victoria Ruffo no evitó ser cuestionada sobre la posibilidad de que su nieta tenga un gran parecido con los Derbez, por lo que externó su deseo de que eso no suceda. “Espero que no, acuérdate que José Eduardo se ha ido mejorando con los años”, dijo la actriz en entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante.

La bebé de José Eduardo Derbez nacerá a finales de junio o inicios de julio. Foto: IG @paodalay_2203

Victoria Ruffo se reencontrará con Eugenio Derbez

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se han mantenido distanciados debido a la polémica que generó su relación y la del comediante con el hijo que tienen en común, sin embargo, esto podría cambiar próximamente con el nacimiento de su nieta, Tessa, debido a que ambos podrían estar en ese momento tan importante acompañado a José Eduardo.

En un encuentro con los medios retomado por el programa “De primera mano”, Eugenio Derbez fue cuestionado sobre el posible encuentro con Victoria Ruffo con el nacimiento de su nieta, algo que definió como una “experiencia paranormal” y dejó ver que sí sucederá.