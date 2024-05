¿Quién es María José Suárez? La conductora que denunció a “Chito” Villegas por presunto abuso sexual

María José Suárez denunció a Luis Fernando “Chito” Villegas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) por presunto abuso sexual. La conductora señaló que la agresión ocurrió hace algunos años, pero fue tiempo después que comenzó a recordar lo que había corrido ya que perdió la memoria como consecuencia de la sustancia con la que la drogó el conductor.

María José Suárez denuncia a “Chito Villegas”

La conductora tomó acciones legales contra “Chito” Villegas el pasado 15 de abril y recientemente lo hizo público. En entrevista para “Ventaneando”, Suárez relató lo ocurrido y señaló que hay más víctimas del presentador de Bandamax, quienes temen alzar la voz tal y como ocurrió con ella durante estos años en los que guardó silencio porque no estaba lista, así lo indicó en el programa “Venga la Alegría”.

“Mi voz tiene que ser escuchada junto con la de todas las mujeres que este sujeto también lastimo, porque no soy la única, hasta ahorita somos siete y varias no se han atrevido a hablar. Una se tuvo que ir de México, no está fácil porque te da miedo, hoy sí les puedo decir que no tengo miedo, hoy tengo fuerza, mucho dolor, muchas heridas que me voy a encargar que se sanen junto con mi hermana, mi esposo, mis hijos, mi mamá y gente que me conoce”, indicó Suárez.

Al respecto, su esposo Mauricio Barcelata no dudó en mostrar su total apoyo y en el matutino antes mencionado reveló que ya hablaron con sus hijos al respecto siendo totalmente honestos: “Nosotros también, desde el fono, estamos rotos, resquebrajados, tratando de rehacernos todos los días, intentando convertir estas cicatrices en algo mejor, lo único que estamos buscando es la justicia que las mujeres y los hombres hablen, que absolutamente nadie se quede callado y confiamos en las autoridades”.

Mauricio Barcelata mostró su total apoyo a su esposa ante la denuncia por presunto abuso sexual. Foto: IG @mariajosesuarez

¿Quién es María José Suárez?

Actriz y conductora, María José Suárez ha destacado en el mundo del espectáculo por su participación en programas como “Reto 4 Elementos” donde demostró sus habilidades como atleta. En redes sociales también gana seguidores con sus consejos sobre el cuidado de la alimentación, ejercicio y todo lo relacionado con el tema fitness.

Durante la pandemia de Covid-19, Suárez llegó como refuerzo a Leones de “Guerreros 2021” y enfrentó todos los desafíos mientras gran parte de su equipo se había contagiado. Fue ahí donde habló de su historia de amor con el conductor Mauricio Barcelata, con quien tiene dos hijos: Mateo y Valentino.

“A los 27 conocí a Mauricio y a los 3 meses yo estaba embarazada de Mateo. Después de Mateo perdimos tres bebés. La tercera yo tenía como cinco meses de embarazo, lo tuvimos que cremar, conseguimos un globo inmenso, metimos las cenizas, nos fuimos hasta arriba del Ajusco, le escribimos una carta y lo soltamos”, relató la conductora.