María José Suárez denuncia a conductor de TV por presunto abuso sexual con "droga zombie"

María José Suárez denunció a conductor de Bandamax por abuso Créditos:mariajosesuarez

María José Suárez es una conductora quien es muy conocida por ser la esposa del actual conductor del programa matutino “Venga la Alegría”, Mauricio Barcelata, por lo que se volvió rápidamente tendencia su denuncia interpuesta ante una terrible situación vivida con un conductor de “Bandamax” un canal de música grupera.

Pues fue para una entrevista que la conductora decidió abrirse sobre este dura situación, pues habría sufrido abuso sexual a un conductor conocido como "El Chito" del canal de música regional mexicana, quien además se autoproclama también cantante y actor en sus redes sociales.

Sigue leyendo:

VIDEO: Omar Chaparro es confundido con Jaime Camil; "eres mi actor favorito", le dijeron

Drake Bell es visto sufriendo por el calor y vestido al estilo de “Chico che” en Tabasco

Fue en una entrevista, habló sobre su situación, pues, ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) en contra del sujeto que habría abusado de ella, además de apuntar que presuntamente hizo uso del narcótico conocido como “droga zombie”, por lo que explicó su situación.

Fue María José Suárez quien mencionó que esta “droga zombie”, es capaz de bloquear la voluntad y memoria de las víctimas que caen bajo su efecto, ya que genera que la persona esté a la deriva de sus 5 sentidos, por lo que es fácil manejar a una persona bajo sus efectos como a ella le ocurrió.

Hecho que hizo que la conductora se decidiera por hacer la denuncia, pues los recuerdos de aquel hecho desastroso vinieron a ella, lo que ocasionó que tuviera que ir a terapia, debido al dolor que le provocaba verlos nuevamente, por lo que relató en su denuncia lo sucedido, ya que se encontraba en una fiesta con un grupo de amigos.

“Le pedí que me llevara a mi casa porque me sentía muy, al llegar a mi domicilio me bajé de la camioneta con mucha dificultad, al abrir la puerta de mi departamento sentí un desvanecer y me apoye en su brazo, una vez adentro mis hombros quedaron contra la pared”, dijo María José Suárez.