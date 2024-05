Margarita "La diosa de la cumbia" revela que fue víctima de abuso sexual por parte de su papá

El mundo de la música es muy amplio y existen pocas artistas que logran sobresalir gracias a su gran talento y amor por la canción. Margarita, conocida como "La Diosa de la Cumbia", es un ejemplo de ello ya que se ha convertido en una de las figuras más destacadas en el ámbito musical colombino-mexicano. Pero a pesar de que siempre se muestra con una gran sonrisa que termina por enchinar sus ojitos, la cantante lleva en su memoria el recuerdo de un abuso sexual ejercido por su papá.

Esta dolorosa confesión tuvo lugar en una entrevista exclusiva con la reconocida Pati Chapoy, que será estrenada el próximo domingo 5 de mayo, el canal de YouTube de la periodista y a través de un adelanto dado a conocer en redes sociales, la cantante de 63 años afirma que por muchos años calló el abuso sexual del que fue víctima, ésto con tal de no preocupar a su mamá.

De acuerdo con las declaraciones de la cantante, todo sucedió mientras su madre se encontraba realizando la limpieza del hogar, cuando su padre, Félix Vargas, se acercó a ella y le tocó sus genitales. Si bien Margarita explicó que nunca hubo penetración, este abuso quedó grabado en su memoria durante por lo menos 50 años ya que no fue hasta hace un año, en compañía de sus hermanas quienes también fueron víctimas de abuso, cuando decidieron confesarlo a su madre, que ahora tiene 89 años.

Tapé un abuso durante 50 años, y se lo tapé a mi mamá [...] Fui tocada, no fui penetrada [...] Yo creo que es mi obligación decirlo porque está pasando en muchas partes. No se callen, no se queden calladas, explicó intentando contener el llanto.